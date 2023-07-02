В Швейцарии вслед за Францией произошли беспорядки

Во время протестов в Швейцарии задержали семь человек

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В швейцарском городе Лозанна прошли уличные протесты с участием более 100 человек, семерых задержали, сообщает Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) со ссылкой на полицию города. Эти протесты прошли следом за беспорядками во Франции.

Среди задержанных шестеро оказались несовершеннолетними, их возраст от 15 до 17 лет, они имеют швейцарское, португальское, сомалийское, боснийское, грузинское и сербское происхождение. Еще один задержанный — 24-летний швейцарец. Протестующие разбили витрины магазинов, в одном из них выбита дверь.

Беспорядки во Франции идут уже пять дней. Причиной стала гибель 17-летнего подростка алжирского происхождения, которого застрелил полицейский в парижском пригороде Нантер. Погромы охватили Париж, Марсель, Лион, Канны и другие крупные города страны. Протестующие поджигали мусорные баки, здания и автомобили, громили и грабили магазины. Накануне демонстранты приблизились к Елисейскому дворцу, резиденции президента, и пытались протаранить машиной дом мэра города Л'Э-ле-Роз в Валь-де-Марн Венсана Жанбруна.

По данным МВД Франции, за прошедшую ночь с 1 на 2 июля, были задержаны 719 человек. Власти не стали вводить чрезвычайное положение, но полицейские применяет слезоточивый газ и задействует бронемашины.