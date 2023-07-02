Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Деревня в Курской области осталась без света после обстрела Политика, 12:57
Минск решил запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами Финансы, 12:34
В Швейцарии вслед за Францией произошли беспорядки Общество, 12:29
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 12:26
В «Спартаке» заявили о «прекрасном настроении» Промеса после приговора Спорт, 12:21
Близ Белгорода сбили беспилотник Политика, 12:12
Кулеба ответил на заявление Орбана о суверенитете словами «бла-бла-бла» Политика, 11:44
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Личный опыт: водители о своих электрокарах РБК и Evolute, 11:43
Лень идти на тренировку: четыре способа мотивировать себя заниматься Pro, 11:32
Число задержанных за ночь на протестах во Франции превысило 700 человек Общество, 11:27
Disney обвинили в недоплатах женщинам на $150 млн Бизнес, 11:13
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 11:11
«Вытеснить Sony из бизнеса»: что мы узнали из суда Microsoft против FTC Pro, 10:55
Гладков сообщил о более 70 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки Политика, 10:51
Общество ,  
0 

В Швейцарии вслед за Францией произошли беспорядки

Во время протестов в Швейцарии задержали семь человек

В Швейцарии вслед за Францией произошли беспорядки
Video

В швейцарском городе Лозанна прошли уличные протесты с участием более 100 человек, семерых задержали, сообщает Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) со ссылкой на полицию города. Эти протесты прошли следом за беспорядками во Франции.

Среди задержанных шестеро оказались несовершеннолетними, их возраст от 15 до 17 лет, они имеют швейцарское, португальское, сомалийское, боснийское, грузинское и сербское происхождение. Еще один задержанный — 24-летний швейцарец. Протестующие разбили витрины магазинов, в одном из них выбита дверь.

Беспорядки во Франции после гибели подростка. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Беспорядки во Франции идут уже пять дней. Причиной стала гибель 17-летнего подростка алжирского происхождения, которого застрелил полицейский в парижском пригороде Нантер. Погромы охватили Париж, Марсель, Лион, Канны и другие крупные города страны. Протестующие поджигали мусорные баки, здания и автомобили, громили и грабили магазины. Накануне демонстранты приблизились к Елисейскому дворцу, резиденции президента, и пытались протаранить машиной дом мэра города Л'Э-ле-Роз в Валь-де-Марн Венсана Жанбруна.

По данным МВД Франции, за прошедшую ночь с 1 на 2 июля, были задержаны 719 человек. Власти не стали вводить чрезвычайное положение, но полицейские применяет слезоточивый газ и задействует бронемашины.

Теги
Швейцария Франция беспорядки протесты
Материалы по теме
Во Франции арестовали почти 500 человек в пятую ночь массовых протестов
Политика
Более 200 магазинов разбили и разграбили в ходе погромов во Франции
Политика
На борьбу с беспорядками во Франции бросят бронемашины и элитную полицию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter