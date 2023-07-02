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Число задержанных за ночь на протестах во Франции превысило 700 человек

Число задержанных на протестах во Франции за прошедшую ночь превысило 700 человек
Фото: Juan Medina / Reuters
Фото: Juan Medina / Reuters

Во Франции за пятую ночь беспорядков, причиной для которых стало убийство полицейским 17-летнего подростка, были задержаны 719 человек, сообщает Le Monde со ссылкой на МВД страны.

Кроме того, за прошедшую ночь пострадали 45 сотрудников полиции, были подожжены 577 автомобилей и 74 здания, на дорогах зафиксирован 871 пожар, уточнили в ведомстве.

Массовые беспорядки во Франции продолжаются с ночи 28 июня. За день до этого в Нантере, восточном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., который отказался подчиниться приказу дорожной полиции остановить машину. Стрелявшего полицейского взяли под стражу. Его адвокат рассказал, что тот принес извинения семье погибшего.

Протесты затронули несколько городов Франции — Париж, Марсель, Лион, Страсбург, а также Бельгию. 30 июня власти сообщили о первом погибшем «во время акта мародерства». По данным на 1 июля, участники беспорядков разбили и разграбили более 200 супермаркетов. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ и задействует бронемашины. Премьер-министр Франции Элизабет Борн не исключала введения в стране чрезвычайного положения, но президент Эмманюэль Макрон отказался от такого шага.

Беспорядки во Франции после гибели подростка. Фоторепортаж
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