Почему Макрон, несмотря на беспорядки, не ввел чрезвычайное положение

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не стал вводить чрезвычайное положение, несмотря на масштабные беспорядки по всей стране. Но будет приостановлена работа общественного транспорта, полиция задействует бронетехнику

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Как власти решили бороться с беспорядками

Президент Франции Эмманюэль Макрон 30 июня провел второе за последние дни экстренное совещание в связи с продолжающимися по всей стране беспорядками (они охватили Париж, Марсель, Лион, Страсбург и другие города), причиной которых стала гибель в конце июня 17-летнего юноши из алжирско-марокканской семьи, застреленного в Нантере полицией. Макрону пришлось прервать участие в саммите ЕС в Брюсселе и срочно вернуться в Париж. Еще до начала совещания премьер-министр страны Элизабет Борн заявила, что правительство готово «рассмотреть все варианты», подчеркнув, что приоритетом является «восстановление порядка на всей территории» Франции.

После совещания, которое продолжалось около часа, французский президент сообщил, что Министерство внутренних дел страны задействует дополнительные средства для наведения порядка. Позднее премьер-министр пояснила, что речь идет о развертывании бронетехники жандармерии. По всей стране за последние дни были развернуты дополнительные силы полиции численностью 40 тыс. человек. В ночь на пятницу, которая также сопровождалась поджогами машин, погромами и столкновениями с силами правопорядка, которые протестующие обстреливали фейерверками, полиция арестовала 875 человек, участвовавших в беспорядках.

Как погиб Наэль М. 17-летний Наэль М. (его полное имя власти не раскрывают) был застрелен дорожной полицией утром 27 июня. По версии прокуратуры, во вторник утром двое полицейских на мотоциклах заметили двигавшийся с большой скоростью по выделенной автобусной полосе Mercedes. Они решили проверить документы водителя, когда зажегся красный сигнал светофора, но тот не остановился. Полицейские начали преследовать автомобиль; когда он остановился, один из офицеров навел на водителя пистолет, а второй попытался заставить его выйти из машины. Молодой человек нажал на газ, полицейский выстрелил и попал ему в грудь, а машина через 10 метров врезалась в столб. Скорая прибыла на место инцидента, но Наэль М. умер.

В общей сложности за дни протестов было повреждено 492 здания, сожжено 2000 автомобилей и зафиксировано 3880 пожаров; 249 полицейских получили ранения. Эти данные привел Макрон. Он также сообщил, что треть из задержанных были «юными или очень юными». Он добавил, что родители несут ответственность за то, чтобы их дети оставались дома, и что «государство не должно действовать вместо них». Макрон отдельно остановился на роли, которую сыграли соцсети в разрастании беспорядков. «Интернет-платформы и социальные сети играют важную роль в событиях последних дней. Мы видим, как в различных мессенджерах организуются акции насильственного характера», — сказал он, отметив, что власти страны ожидают от администраторов соцсетей удаления наиболее враждебных призывов и раскрытия личных данных тех, кто «использует социальные сети для призывов к беспорядкам и актам насилия».

Телеканал France 24 сообщил, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен после пятничного совещания отдал распоряжение остановить работу наземного общественного транспорта по стране начиная с 21:00 30 июня. Ранее власти Марселя сообщили о прекращении работы всего общественного транспорта города с 19:00 часов. Также будут запрещены любые акции протеста. Кроме того, по всей Франции будет приостановлена продажа фейерверков, канистр для бензина и легковоспламеняющихся жидкостей.

Почему Макрон не вводит чрезвычайное положение

Издание Le Monde охарактеризовала действия Макрона как попытку «найти баланс между политическим давлением с целью дать жесткий ответ и опасениями вызвать еще более сильную реакцию». Несмотря на призывы ультраправых и левых партий (за введение комендантского часа высказались Новый народный экологический и социальный союз — NUPES, «Непокоренная Франция» и другие), президент отказался ввести чрезвычайное положение в стране, хотя оно наделило бы власти дополнительными полномочиями для подавления беспорядков.

Именно такой стратегии придерживался президент Жак Ширак в 2005 году, когда власти столкнулись с масштабными протестами после гибели в пригороде Парижа Клиши-су-Буа двоих подростков тунисского и мавританского происхождения. Вместе со своими несовершеннолетними товарищами они подозревались в краже на стройке и, убегая от полиции, решили спрятаться в трансформаторной будке, где погибли от удара током. Вызванные этим событием беспорядки также охватили множество городов и продолжались более трех недель. Во многом этому способствовала и позиция властей: Николя Саркози, на тот момент министр внутренних дел, объявил погибших подростков ворами, что вызвало у многих неприятие. Только за первые полторы недели было сожжено более тысячи автомобилей, также поджигались общественные здания. В связи с погромами были задержаны почти три тысячи человек. В итоге власти ввели чрезвычайное положение, которое действовало более трех месяцев.

Макрон, в отличие от Ширака, указывает Le Monde, не дал своему министру внутренних дел возможности заступиться за полицию и оправдать ее действия, назвав случившееся «необъяснимым и непростительным». Уже в четверг полицейский, выстреливший в подростка, был обвинен в непредумышленном убийстве и заключен под стражу, так как прокуратура установила, что «правовые условия для применения его оружия не были соблюдены». Такая скорость реакции если и не смогла предотвратить беспорядки, то по крайней мере не усилила их, отмечает издание. Однако Макрону может быть сложно придерживаться такой тактики на протяжении длительного времени, так как его правительство все еще ослаблено после многомесячных протестов против пенсионной реформы и остро нуждается в поддержке правоохранительных структур.

Как на события во Франции отреагировал мир

Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, в Берлине «смотрят на происходящее во Франции с некоторой обеспокоенностью». Хебештрайт отметил, что правительство Франции осудило убийство 17-летнего подростка и вместе с президентом прилагает активные усилия, чтобы справиться с ситуацией. Также, по его словам, пока нет никаких признаков, что визит Макрона в Берлин, запланированный на 2–4 июля, и его переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем будут отменены.

МИД Великобритании призвал своих граждан, направляющихся во Францию, избегать мест, где проходят протесты. «С 27 июня по всей Франции происходят беспорядки. Места и время беспорядков непредсказуемы», — говорилось в сообщении ведомства. Также в Лондоне призвали учитывать, что в ряде французских городов может действовать комендантский час, не исключены проблемы с общественным транспортом.

Посольство России во Франции заявлений по ситуации не делало.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также отреагировало на события во Франции. Его пресс-секретарь Равина Шамдасани заявила, что в ведомстве крайне обеспокоены гибелью подростка североафриканского происхождения. «Этот инцидент — повод для страны всерьез задуматься о решении проблемы расизма и дискриминации, глубоко укоренившихся в правоохранительных органах», — добавила она. «Мы призываем власти Франции обеспечить, чтобы применение силы полицией для борьбы с проявлениями насилия на демонстрациях всегда соответствовало принципам законности, пропорциональности, недискриминации, осторожности и подотчетности. Любые случаи непропорционального применения силы должны быть оперативно расследованы», — заключила Шамдасани. В МИД Франции отвергли обвинения национальной полиции в расизме, назвав их «абсолютно необоснованными».