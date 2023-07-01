Минфин Франции: более 200 магазинов были разбиты и разграблены в ходе беспорядков в стране

Более 200 магазинов разбили и разграбили в ходе погромов во Франции

Фото: Yves Herman / Reuters

Участники беспорядков во Франции разбили и разграбили более 200 супермаркетов, заявил в эфире телеканала BFM министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Брюно Ле Мэр.

Помимо супермаркетов были разбиты, разграблены или сожжены 12 торговых центров, 250 табачных лавок, 250 банковских отделений, а также множество заведений быстрого питания, магазинов одежды и спортивных товаров.

Беспорядки во Франции продолжаются с 28 июня: поводом стала гибель 17-летнего подростка алжирского происхождения, которого застрелил полицейский в парижском пригороде Нантер. Погромы охватили Париж, Марсель, Лион, Канны и другие крупные города страны. Участники беспорядков поджигают мусорные баки, здания и автомобили, громят и грабят магазины.

Полиция применяет слезоточивый газ и задействует бронемашины. За четвертую ночь беспорядков в стране задержали 1311 человек. По словам министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти, 30% из них — несовершеннолетние. За последнюю ночь беспорядков ранения получили 79 сотрудников полиции и жандармерии.

Из-за беспорядков президенту Эмманюэлю Макрону пришлось прервать участие в саммите ЕС в Брюсселе и срочно вернуться в Париж. Затем он перенес свой визит в Германию. Макрон пока не стал объявлять чрезвычайное положение в стране. Как пишет Le Monde, президент пытается найти баланс между жестким ответом на беспорядки и опасениями вызвать еще более резкую реакцию общественности.