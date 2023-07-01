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На борьбу с беспорядками во Франции бросят бронемашины и элитную полицию

На борьбу с беспорядками во Франции бросят бронемашины и элитное подразделение полиции
Во Франции с 28 июня продолжаются беспорядки из-за убийства 17-летнего Наэля М. Из-за всплеска насилия прошлой ночью в Лионе будет работать спецподразделение полиции, которое уже действует в Марселе. Туда направили бронемашины
Фото: JB Autissier / IMAGO / Global Look Press
Фото: JB Autissier / IMAGO / Global Look Press

Из-за беспорядков во Франции в Лион направят элитное спецподразделение полиции CRS 8, а в Марсель — бронемашины полиции, сообщает BFMTV.

27 июня в Нантере, западном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи. Это произошло после того, как юноша, находившийся за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе, не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.

В ночь на 28 июня в этом районе начались протесты, которые в итоге охватили почти всю страну. 1 июля состоялись похороны убитого.

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О подкреплении в связи с ситуацией в Лионе ранее попросил мэр Грегори Дусе. Он сказал, что прошедшей ночью город столкнулся с волной «беспрецедентного насилия», и заявил о необходимости увеличить число полицейских для обеспечения безопасности. В итоге МВД пообещало прислать в Лион CRS 8.

В городе этой ночью были ранены из огнестрельного оружия четверо полицейских, задержаны 74 протестующих. В городе отменили концерты, спектакли, а также фестиваль, который должен был пройти вечером 1 июля.

В Марсель, как заявил источник телеканала, направят бронированные машины полиции, там уже действуют силы CRS, а также вертолеты. За прошедшую ночь там задержали 95 человек, указывает BFM. Жителей города попросили не выносить на улицы мусорные контейнеры и громоздкие предметы «из-за риска насилия».

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Всего, как указывал телеканал, за четвертую ночь беспорядков в стране задержали 1,3 тыс. человек, свыше 400 — в Париже.

На борьбу с беспорядками во Франции бросят бронемашины и элитную полицию
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Президент страны Эмманюэль Макрон назвал убийство юноши «непростительным». Он 30 июня покинул саммит ЕС в Брюсселе, чтобы возглавить экстренную встречу правительства. Премьер-министр Элизабет Борн не исключила введения в стране чрезвычайного положения, но на такой шаг президент не пошел. 1 июля он отменил свой визит в Германию, который должен был проходить с воскресенья по вторник.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Франция беспорядки
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