МВД Франции опровергло сообщения об отключении интернета из-за протестов

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Данные о том, что во Франции могут временно отключить интернет в некоторых районах из-за протестов, являются ложными, следует из заявления МВД страны в Twitter.

В соцсетях появились сообщения о том, что с 3 июля и на неопределенный срок в определенных районах страны в ночное время введут временные ограничения для доступа в интернет. Как пишет Le Parisien, в этих сообщениях говорится, что «ограничения направлены на предотвращение неправомерного использования социальных сетей и онлайн-платформ для координации противоправных действий и подстрекательства к насилию».

«Этот документ является поддельным: никаких решений на этот счет принято не было», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте МВД Франции.

27 июня в Нантере, западном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М. Это произошло после того, как юноша, находившийся за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе, не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.

После этого в ночь на 28 июня в стране начались протесты, которые в итоге охватили почти всю страну. Также беспорядки прошли в Бельгии и Швейцарии. Протестующие поджигают мусорные баки, здания и автомобили, громят и грабят магазины. За пятую ночь беспорядков, с 1 на 2 июля, были задержаны 719 человек.