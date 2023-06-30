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Прокуратура сообщила о первой смерти при беспорядках во Франции

Во время беспорядков во Франции молодой человек упал с крыши и разбился насмерть
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

Молодой человек в городе Ле-Пети-Кевийи (пригород Руана) упал с крыши магазина и разбился насмерть во время акций протеста, сообщает BFM со ссылкой на прокуратуру.

Местные власти уточнили, что это произошло в ночь на пятницу «во время акта мародерства». Вместе с погибшим на крыше находился еще один мужчина, его задержали. Правоохранительные органы считают, что погибший и задержанный собирались с крыши проникнуть внутрь магазина.

Во Франции с ночи 28 июня продолжаются беспорядки. За день до этого в Нантере, восточном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., который отказался подчиниться приказу дорожной полиции остановить машину. Стрелявшего полицейского арестовали. Во время протестов пострадали более 200 полицейских, число задержанных превысило 870 человек.

Президенту Эмманюэлю Макрону 30 июня пришлось отменить пресс-конференцию в Брюсселе и вернуться в Париж.

Премьер-министр Элизабет Борн сообщила, что власти задействуют бронетехнику против манифестантов.

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