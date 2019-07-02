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Coca-Cola $57 (+9,91%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,06%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Гибель подводников ,  
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Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея

1 июля произошел пожар на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 российских подводников. Причины катастрофы пока неизвестны. Это крупнейшая по числу жертв авария на подводных аппаратах Минобороны России с ноября 2008 года. Другие происшествия — в фотогалерее РБК
8 ноября 2008 года. АПЛ «Нерпа»
Атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б», аналогичная АПЛ «Нерпа»
(Фото: Владимир Саяпин / ТАСС)

Авария на атомной подводной лодке «Нерпа» произошла во время испытаний в Японском море. После того как сработали системы пожаротушения ЛОХ (лодочная объемная химическая), в отсеки субмарины стал поступать фреон, что привело к гибели 20 человек. Еще 21 человек пострадал. Всего на борту АПЛ находились 208 человек

14 ноября 2004 год. К-223 «Подольск»
РПКСН «Подольск» у берегов Камчатки. 28 марта 2015 года
(Фото: Alex omen / Wikipedia)

В ноябре на К-223 «Подольск» произошел взрыв, причиной которого стала неисправность неразборного редукционного клапана, отвечающего за регулировку давления в емкости с пресной водой. В результате аварии погиб один матрос. Виновным в халатности, приведшей к взрыву, был признан командир минно-торпедной боевой части

30 августа 2003 года. К‑159
Фото: The Bellona Foundation / Wikipedia

АПЛ К-159 затонула при буксировке в город Полярный, где должна была быть утилизирована. Девять из десяти находившихся на борту моряков погибли. Причиной аварии стал шторм, который привел к отрыву понтонов, с помощью которых проводилась буксировка

12 августа 2000 года. К-141 «Курск»
Фото: Семен Майстерман / ТАСС

Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море в 175 км от Североморска во время учений. Спасательная операция длилась несколько дней, в течение которых часть экипажа, состоявшего из 118 человек, оставалась в живых. Тяжелые погодные условия и недостаточная оснащенность необходимыми спасательными средствами привели к тому, что один из отсеков лодки был открыт только 21 августа. Все находившиеся на борту подводники погибли.

Следствие пришло к выводу, что причиной аварии стал взрыв учебной торпеды внутри четвертого торпедного аппарата, что привело к детонации остальных торпед

7 апреля 1989 года. К‑278 «Комсомолец»
Фото: Wikipedia

АПЛ К‑278 «Комсомолец» затонула в Норвежском море после возникшего на борту пожара. Погибли 42 человека, 27 были спасены

24 июня 1983 года. К‑429
Фото: topwar.ru

АПЛ К‑429 затонула недалеко от Камчатки. До этого она проходила ремонт, но была в срочном порядке отправлена на торпедные стрельбы без проверки на герметичность. Корабль затонул при погружении, после того как через вентиляционную систему затопило четвертый отсек. Погибли 16 человек, 104 смогли покинуть АПЛ

Автор: Юлия Сапронова
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