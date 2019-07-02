Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея

12 августа 2000 года. К-141 «Курск»

Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море в 175 км от Североморска во время учений. Спасательная операция длилась несколько дней, в течение которых часть экипажа, состоявшего из 118 человек, оставалась в живых. Тяжелые погодные условия и недостаточная оснащенность необходимыми спасательными средствами привели к тому, что один из отсеков лодки был открыт только 21 августа. Все находившиеся на борту подводники погибли.

Следствие пришло к выводу, что причиной аварии стал взрыв учебной торпеды внутри четвертого торпедного аппарата, что привело к детонации остальных торпед