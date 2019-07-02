Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея

1 июля произошел пожар на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 российских подводников. Причины катастрофы пока неизвестны. Это крупнейшая по числу жертв авария на подводных аппаратах Минобороны России с ноября 2008 года. Другие происшествия — в фотогалерее РБК
Авария на атомной подводной лодке «Нерпа» произошла во время испытаний в Японском море. После того как сработали системы пожаротушения ЛОХ (лодочная объемная химическая), в отсеки субмарины стал поступать фреон, что привело к гибели 20 человек. Еще 21 человек пострадал. Всего на борту АПЛ находились 208 человек
В ноябре на К-223 «Подольск» произошел взрыв, причиной которого стала неисправность неразборного редукционного клапана, отвечающего за регулировку давления в емкости с пресной водой. В результате аварии погиб один матрос. Виновным в халатности, приведшей к взрыву, был признан командир минно-торпедной боевой части
АПЛ К-159 затонула при буксировке в город Полярный, где должна была быть утилизирована. Девять из десяти находившихся на борту моряков погибли. Причиной аварии стал шторм, который привел к отрыву понтонов, с помощью которых проводилась буксировка
Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море в 175 км от Североморска во время учений. Спасательная операция длилась несколько дней, в течение которых часть экипажа, состоявшего из 118 человек, оставалась в живых. Тяжелые погодные условия и недостаточная оснащенность необходимыми спасательными средствами привели к тому, что один из отсеков лодки был открыт только 21 августа. Все находившиеся на борту подводники погибли.
Следствие пришло к выводу, что причиной аварии стал взрыв учебной торпеды внутри четвертого торпедного аппарата, что привело к детонации остальных торпед
АПЛ К‑278 «Комсомолец» затонула в Норвежском море после возникшего на борту пожара. Погибли 42 человека, 27 были спасены
АПЛ К‑429 затонула недалеко от Камчатки. До этого она проходила ремонт, но была в срочном порядке отправлена на торпедные стрельбы без проверки на герметичность. Корабль затонул при погружении, после того как через вентиляционную систему затопило четвертый отсек. Погибли 16 человек, 104 смогли покинуть АПЛ