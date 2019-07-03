Кремль отказался раскрывать данные о горевшем подводном аппарате

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что глава государства как верховный главкомандующий знает все о секретной станции, на которой погибли 14 подводников, но раскрывать эту информацию не будут

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили о ЧП на подводном аппарате, пожар на котором унес жизни 14 человек, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Данные об аппарате Песков назвал «абсолютно секретными», а потому не подлежащими раскрытию.

«Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается. У вас не должно быть сомнений, что главнокомандующий все знает», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможности раскрытия информации об аппарате в будущем, пресс-секретарь президента сказал, что этого делать не планируется. По поводу обнародования имен погибших подводников он рекомендовал обращаться в Минобороны.