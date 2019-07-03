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Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Гибель подводников ,  
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Кремль отказался раскрывать данные о горевшем подводном аппарате
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что глава государства как верховный главкомандующий знает все о секретной станции, на которой погибли 14 подводников, но раскрывать эту информацию не будут
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили о ЧП на подводном аппарате, пожар на котором унес жизни 14 человек, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Данные об аппарате Песков назвал «абсолютно секретными», а потому не подлежащими раскрытию.

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Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея

«Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается. У вас не должно быть сомнений, что главнокомандующий все знает», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможности раскрытия информации об аппарате в будущем, пресс-секретарь президента сказал, что этого делать не планируется. По поводу обнародования имен погибших подводников он рекомендовал обращаться в Минобороны.

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Ранее источник РБК сообщил, что ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831 (также известного как «Лошарик»).

2 июля в ходе встречи с Путиным министр обороны Сергей Шойгу сказал, что в результате пожара из-за отравления продуктами горения погибли 14 подводников, составлявших экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата Северного флота.

«Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь — капитаны 1-го ранга, двое — Герои России», — сказал Путин.

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3 июля появилась информация о том, что погибшие моряки были приписаны к одной из войсковых частей Петербурга. «Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плавание отправилась из Петербурга», — сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков
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