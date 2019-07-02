При пожаре на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 подводников

Пожар произошел 1 июля во время подводных биометрических измерений, которые проводились в интересах ВМФ, сообщили в Минобороны. Причиной гибели моряков стало отравление продуктами горения

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — заявили в Минобороны.

Из сообщения следует, что очаг возгорания был ликвидирован действиями команды. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Расследование причин пожара проводит главнокомандующий ВМФ, добавили в оборонном ведомстве.

Минобороны не уточняет тип глубоководного аппарата, на котором произошел пожар.

Это крупнейшее по числу жертв происшествие на подводных аппаратах Минобороны России с ноября 2008 года. Тогда авария на построенной, но еще не принятой в состав ВМФ атомной подводной лодке (АПЛ) «Нерпа» унесла жизни 20 человек. Еще 21 человек пострадал. ЧП произошло во время заводских ходовых испытаний подлодки в Японском море. Из-за несанкционированного срабатывания системы пожаротушения ЛОХ (лодочная объемная химическая) в отсеки лодки стал поступать газ фреон.