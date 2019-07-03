Шойгу заявил о представлении всех погибших подводников к госнаградам

Все 14 подводников, которые погибли в результате чрезвычайной ситуации на российском глубоководном аппарате в Баренцевом море, будут представлены к госнаградам. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на совещании в связи с происшествием в Североморске, передает ТАСС.

Погибших офицеров глава ведомства назвал уникальными военными специалистами, «проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли».

Семеро из них, напомнил Шойгу, были капитанами первого ранга, еще трое — капитанами второго ранга. У двух погибших были звания Героев России. Все они «до конца выполнили свой долг на боевом посту, выполняя задачу по защите нашей родины», и будут представлены к государственным наградам, заявил министр. Всю необходимую помощь и поддержку их семьям окажет Минобороны, добавил он.

Остальных деталей о погибших офицерах глава ведомства не привел. Официально их имена до сих пор не опубликованы. Представитель Кронштадтского Морского собора Александр Тарапон ранее сообщил РБК, что отпевание погибших подводников состоится в главном соборе ВМФ — Морском Никольском соборе в Кронштадте.