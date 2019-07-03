Погибшие в Баренцевом море подводники. Что о них известно

- По данным СМИ, погибшие подводники служили в войсковой части 45707 в Петергофе. По информации из открытых источников, командир части — капитан первого ранга, Герой России Александр Опарин.
- Президент Владимир Путин заявил, что среди погибших семь капитанов первого ранга и два Героя России. Министерство обороны имен членов экипажа не разглашало.
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Командиром подводной лодки был Денис Долонский. Знакомые Долонского называют его капитаном первого ранга и Героем России. О том, что у Долонского есть это звание, пишет и пользователь Николай Радаев. Он также опубликовал фотографии, на которых запечатлен вместе с Долонским. В 2015 году блог 7 Feet Beneath the Keel опубликовал снимок памятного свидетельства от сентября 2012 года, в котором командиром ПЛ БН-220 был назван капитан первого ранга Д. Долонский.
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На «Лошарике» погиб испытатель глубоководной военной техники Николай Филин. Он — капитан первого ранга, офицер подразделения Главного управления глубоководных исследований Минобороны, следует из данных портала «Герои страны». Ему было 57 лет. Звание Героя ему присуждено президентским указом в 2018 году. Также награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».
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Еще один погибший — капитан первого ранга Андрей Воскресенский, его называют зятем контр-адмирала Владимира Бедердинова. Бедердинов уволился в запас в 2003 году, говорится на странице официального сайта администрации Сосновоборского городского округа (Ленинградская область).
- Также погиб Денис Опарин, сын Александра Опарина — командира в/ч.
- В соцсети «ВКонтакте» в группе храма Спаса-на-Водах Мурманска вечером 2 июля появился пост о том, что 3 июля будет совершена лития по погибшим при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота подводникам. В посте перечислены 14 имен в церковнославянском написании. Среди них есть Денис (Дионисий), Николай и Андрей.
Гибель подводников , 11:01
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Погибшие в Баренцевом море подводники. Что о них известно
Министерство обороны сообщило, что при пожаре погибли 14 человек. Официальной информации о личностях погибших нет. РБК узнал, кто мог находиться на борту подводного комплекса «Лошарик»
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