Погибшие в Баренцевом море подводники. Что о них известно

Командиром подводной лодки был Денис Долонский. Знакомые Долонского называют его капитаном первого ранга и Героем России. О том, что у Долонского есть это звание, пишет и пользователь Николай Радаев. Он также опубликовал фотографии, на которых запечатлен вместе с Долонским. В 2015 году блог 7 Feet Beneath the Keel опубликовал снимок памятного свидетельства от сентября 2012 года, в котором командиром ПЛ БН-220 был назван капитан первого ранга Д. Долонский.