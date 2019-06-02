В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

По словам Владимира Легойды, в отношении к алкоголю церковь сильно отстает от общества. Последний опрос ВЦИОМа показал, что доля непьющих россиян снизилась на 7%

Владимир Легойда (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.

Общаясь с участниками фестиваля, Легойда отметил, что российские новомученики в прошлом основывали различные общества трезвости. «То, что для нашей церкви очень актуально. У нас ведь внутрицерковное отношение к алкоголю сильно отстает от общественного, кстати. Серьезнейшая, я считаю, проблема», — сказал Легойда.

«И общество относится не так, а мы относимся как-то так: ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие. Ничего хорошенького», — добавил он.

Согласно опросу ВЦИОМа, число совсем не употребляющих алкоголь граждан России уменьшилось на 7%, до 33%. При этом в 2018 году о полном отказе от алкоголя заявляли 40%, а в 2017-м — 39%.