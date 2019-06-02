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В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
По словам Владимира Легойды, в отношении к алкоголю церковь сильно отстает от общества. Последний опрос ВЦИОМа показал, что доля непьющих россиян снизилась на 7%
Владимир Легойда (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.

Общаясь с участниками фестиваля, Легойда отметил, что российские новомученики в прошлом основывали различные общества трезвости. «То, что для нашей церкви очень актуально. У нас ведь внутрицерковное отношение к алкоголю сильно отстает от общественного, кстати. Серьезнейшая, я считаю, проблема», — сказал Легойда.

«И общество относится не так, а мы относимся как-то так: ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие. Ничего хорошенького», — добавил он.

Общество
В России уменьшилось число непьющих

Согласно опросу ВЦИОМа, число совсем не употребляющих алкоголь граждан России уменьшилось на 7%, до 33%. При этом в 2018 году о полном отказе от алкоголя заявляли 40%, а в 2017-м — 39%.

Новый опрос показал, что реже одного раза в месяц алкоголь употребляют 27% респондентов, раз в месяц — 16%, два-три раза в месяц — 18%, а 6% пьют спиртное несколько раз в неделю.

При этом в Минздраве ранее заявляли, что за последние годы потребление алкоголя в России сократилось почти в два раза. В 2018-м этот показатель составил 9,3 л на душу населения, тогда как в 2011-м был на уровне 18 л.

Общество
Минздрав заметил двукратное сокращение потребления россиянами алкоголя

В сентябре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство рассматривает ряд мер для сокращения потребления алкоголя в России, одна из них — повышение возраста продажи спиртного до 20 лет. «Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», — говорила она.

В начале апреля Минпромторг поддержал идею Минздрава запретить продавать алкоголь с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Легойда, РПЦ, алкоголь
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