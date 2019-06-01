Москвичи сообщили о нападении активистов антиалкогольного движения

Активисты движения «Лев против» напали на москвичей, которые отдыхали на Хохловской площади в Москве, объяснив это рейдом «против алкоголиков и наркоманов». Инцидент произошел 31 мая, сообщили РБК пострадавшие во время стычки москвичи.

Стычка произошла на площади в месте, которое неформально носит название «Яма» (на площади расположен открытый участок стены Белого города, к которому примыкает открытый парк—амфитеатр). По словам пострадавших, нападение произошло около 22:00, куда пришли активисты движения. «Их было человек 10-15, все крепкого телосложения, они начали приставать к людям, выливать их алкоголь», — рассказал один из москвичей, попросивший не указывать имя. После этого началась потасовка, а активисты движения применили перцовые баллончики, добавил он. По его словам, пострадали в общей сложности несколько десятков человек. Второй пострадавший во время стычки сообщил, что у активисты движения повалили его на землю и избили ногами. После нападения врачи диагностировали у него гематомы и перелом.

По словам участников стычки, полиция приехала на место инцидента спустя полчаса после начала конфликта. Всего активисты движения «Лев против» провели на площадке около часа.

В своем Instagram основатель движения «Лев против» Михаил Лазутин сообщил, что инициаторами столкновения являются посетители «Ямы», а не активисты. По его словам, активисты движения «как всегда вежливо общались» с людьми, находившимися в «Яме», среди которых было «более 500 нарушителей [правил употребления алкогольных напитков в общественных местах]». В ответ в активистов движения «полетели бутылки». В результате была «массовая драка», а членам движения пришлось применить «перцовый баллончик», привел свою версию событий Лазутин. По его словам, члены движения заранее заранее вызвали полицию, но она приехала лишь спустя час.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что не располагают информацией по данному поводу.