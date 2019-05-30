В России уменьшилось число непьющих

Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС. В последние несколько лет этот показатель неизменно увеличивался. В 2017 году о полном отказе от алкоголя говорили 39% опрошенных, в 2018-м — 40%.
При этом 27% опрошенных заявили, что употребляют алкоголь реже раза в месяц, 16% — раз в месяц, 18% — два-три раза в месяц. Еще 6% опрошенных признались в том, что пьют алкоголь несколько раз в неделю.
Также социологи выяснили, что курят примерно 29% россиян, из которых 16% выкуривают не менее одной пачки в день. В 2017 году опрос ВЦИОМа показывал, что курили 32% россиян.
В начале апреля стало известно, что Министерство промышленности и торговли поддержало идею Минздрава изменить возрастное ограничение на продажу продукции с содержанием этилового спирта свыше 16,5% с 18 лет до 21 года. Чиновники при этом опирались в том числе на опросы общественного мнения. Согласно данным ВЦИОМа, идею повышения возраста покупателей крепкого спиртного поддерживают 78% граждан.
В сентябре прошлого года вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что правительство рассматривает несколько мер, призванных сократить потребление алкоголя в России. При этом к идее введения сухого закона она отнеслась скептически.