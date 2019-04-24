Минздрав заметил двойное сокращение потребления россиянами алкоголя

За последние несколько лет в России существенно сократилось потребление алкоголя, заявила на заседании итоговой коллеги Минздрава России глава ведомства Вероника Скворцова, передает корреспондент РБК.

«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза», — сказала министр.

По словам Скворцовой, к такому результату привела, в частности, реализация разработанных Минздравом инициатив, направленных на снижение доступности алкоголя и формирование здорового образа жизни.

На фоне сокращения потребления алкоголя Минздрав, подчеркнула Скворцова, зафиксировал сокращение числа алкогольных отравлений, а также других алкоголь-ассоциированных расстройств. «Это сказалось, прежде всего, на снижении смертности мужчин трудоспособного возраста — с 2012 года на 18%», — отметила глава Минздрава.