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Bed Bath & Beyond $20 (+18,69%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Минздрав заметил двойное сокращение потребления россиянами алкоголя

За последние несколько лет в России существенно сократилось потребление алкоголя, заявила на заседании итоговой коллеги Минздрава России глава ведомства Вероника Скворцова, передает корреспондент РБК.

«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза», — сказала министр.

По словам Скворцовой, к такому результату привела, в частности, реализация разработанных Минздравом инициатив, направленных на снижение доступности алкоголя и формирование здорового образа жизни.

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На фоне сокращения потребления алкоголя Минздрав, подчеркнула Скворцова, зафиксировал сокращение числа алкогольных отравлений, а также других алкоголь-ассоциированных расстройств. «Это сказалось, прежде всего, на снижении смертности мужчин трудоспособного возраста — с 2012 года на 18%», — отметила глава Минздрава.

Ранее Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) сообщила, что почти треть водки на российском рынке в 2018 году оказалась нелегальной.
 

Теги: Вероника Скворцова, алкоголь
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