Роспотребнадзор нашел нарушения в половине из 42 тыс. точек с алкоголем

Роспотребнадзор проверил более 42 тыс. торговых точек, продающих алкоголь, и обнаружил нарушения более чем в половине из них. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Проверки проводились с 2017 года. Роспотребнадзор отметил, что чаще всего выявляют продажу просроченной продукции или продукции с нечитаемой датой производства. Также часто нарушаются условия хранения алкоголя и условия оформления ценников. Кроме того, в торговых точках нередко отсутствует лицензия и информация о юридической принадлежности предприятия, продающего алкоголь.

В результате проверок более 9 тыс. партий алкоголя объемом около 90 тыс. л сняли с продажи. При этом служба также наложила штрафы на сумму 185 млн руб.

В Роспотребнадзоре добавили, что усиление контроля за оборотом алкогольной продукции позволило снизить в 16 раз продажу спиртосодержащих жидкостей. Отмечается, что, если в декабре 2016 года запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом четвертом проверенном объекте, то сейчас — на каждом шестьдесят шестом объекте. В службе также отметили снижение на 2 тыс. числа летальных исходов от отравлений спиртным.