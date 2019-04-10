Минпромторг поддержал идею продавать алкоголь лицам старше 21 года

Минпромторг поддержал идею Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя молодым людям младше 21 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

«В данном случае, наверное, это было бы целесообразно. И эту инициативу, если она поступит к нам в министерство на согласование, мы согласуем», — сказал министр.

Над разработкой документа по антиалкогольной политике Минздрав работает с конца прошлого года в рамках федерального проекта, включенного в нацпроект «Демография». В конце марта законопроект был представлен общественности, ведомство разместило его на портале проектов нормативных правовых актов.

Если, согласно действующему законодательству, продажа алкоголя в России запрещена несовершеннолетним младше 18 лет, то теперь власти предлагают запретить продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% тем, кто еще не достиг 21 года. Замглавы Минздрава Олег Салагай называл эту инициативу одной из самых поддерживаемых населением страны.​ Согласно результатам опроса ВЦИОМа, идею повышения возраста покупателей алкоголя поддерживают 78% россиян.