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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
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Вопрос об ограничении продажи алкоголя исключили из повестки Госсовета
Предложения ограничить оборот алкоголя и других «вредных» для здоровья продуктов не войдут в перечень поручений президента к готовящемуся заседанию Госсовета. Вместо этого в повестке будут меры по повышению рождаемости
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Агентство стратегических инициатив (АСИ) решило исключить вопрос об ограничении оборота «вредных» продуктов из предложений к Госсовету по направлению социальной политики. ​Это следует из письма, которое замгендиректор АСИ Александр Пироженко в пятницу, 12 апреля, направил экспертами, принимавшим участие в подготовке доклада Госсовета «О реализации демографической политики». Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель отраслевой ассоциации, получивший письмо. Связаться с Пироженко на момент публикации не удалось.

В письме АСИ сообщает о решении изменить в докладе к Госсовету раздел о влиянии ведения здорового образа жизни на демографические показатели и сконцентрировать предлагаемые меры «вокруг темы репродуктивного здоровья».

«Меры, направленные на ограничения оборота продукции, которая может нанести вред здоровью населения, в настоящее время сняты с обсуждения в рамках подготовки текста доклада», — пишет в письме Пироженко.

При этом рабочая подгруппа под руководством главы Якутии Айсена Николаева продолжит работать над мерами, направленными на сохранение здоровья населения, подчеркнул замгендиректора АСИ.

Меры по продвижению здорового образа жизни в России эксперты в рамках работы профильной подгруппы Госсовета обсудили 14 марта. На совещании, среди организаторов которого были АСИ, Минздрав и власти Якутии, был предложен ряд инициатив, которые могли войти в перечень поручений президента к заседанию Госсовета.

Бизнес
Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Самой радикальной из обсуждавшихся мер было ограничение продажи алкоголя в жилых районах и общепите (в каких именно заведениях, не уточнялось). Помимо этого предлагалось ввести запрет на продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года. Среди других предложений было введение акцизов на продукты с избыточным содержанием сахара и соли, введение обязательной цветовой маркировки продуктов с содержанием «критически значимых веществ» — соли, сахара и трансжиров. Такой маркировкой «светофор», которую разработал Роспотребнадзор, некоторые производители уже маркируют свои продукты, но в добровольном порядке.

К стимулированию населения вести здоровый образ жизни предлагалось привлечь и работодателей. По замыслу рабочей группы они должны были увеличить компенсации работникам на оплату занятий спортом в клубах и секциях, финансировать и проводить спортивно-оздоровительные мероприятия. Центробанку эксперты рекомендовали при определении тарифов на автострахование дать преференции автомобилистам, ведущим здоровый образ жизни.

Представители отраслевых ассоциаций-производителей продуктов резко выступили против предложения ввести акцизы на продукты с высоким содержанием сахара и соли. Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков назвал такое предложение «дискриминационным», а вынесение таких инициатив на обсуждение Госсовета без консультации с бизнесом - преждевременным. Проблему избыточного потребления продуктов с высоким содержанием сахара и соли нельзя решить фискальными методами — такой способ регулирования отклонили и Минсельхоз, и Минэкономразвития, напомнил директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: ЗОЖ, Госсовет, продажа алкоголя
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