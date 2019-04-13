Вопрос об ограничении продажи алкоголя исключили из повестки Госсовета

Предложения ограничить оборот алкоголя и других «вредных» для здоровья продуктов не войдут в перечень поручений президента к готовящемуся заседанию Госсовета. Вместо этого в повестке будут меры по повышению рождаемости

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Агентство стратегических инициатив (АСИ) решило исключить вопрос об ограничении оборота «вредных» продуктов из предложений к Госсовету по направлению социальной политики. ​Это следует из письма, которое замгендиректор АСИ Александр Пироженко в пятницу, 12 апреля, направил экспертами, принимавшим участие в подготовке доклада Госсовета «О реализации демографической политики». Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель отраслевой ассоциации, получивший письмо. Связаться с Пироженко на момент публикации не удалось.

В письме АСИ сообщает о решении изменить в докладе к Госсовету раздел о влиянии ведения здорового образа жизни на демографические показатели и сконцентрировать предлагаемые меры «вокруг темы репродуктивного здоровья».

«Меры, направленные на ограничения оборота продукции, которая может нанести вред здоровью населения, в настоящее время сняты с обсуждения в рамках подготовки текста доклада», — пишет в письме Пироженко.

При этом рабочая подгруппа под руководством главы Якутии Айсена Николаева продолжит работать над мерами, направленными на сохранение здоровья населения, подчеркнул замгендиректора АСИ.

Меры по продвижению здорового образа жизни в России эксперты в рамках работы профильной подгруппы Госсовета обсудили 14 марта. На совещании, среди организаторов которого были АСИ, Минздрав и власти Якутии, был предложен ряд инициатив, которые могли войти в перечень поручений президента к заседанию Госсовета.