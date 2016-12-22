Голикова поддержала повышение возраста продажи алкоголя до 20 лет

По мнению вице-премьера, возраст продажи алкоголя по примеру ряда других стран необходимо повысить. Сейчас правительство недовольно итогами борьбы с алкоголизмом в стране

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала, что правительство рассматривает несколько мер, призванных сократить потребление алкоголя в России. Одной из них она назвала идею о повышении возраста продажи алкоголя до 20 лет, передает «РИА Новости».

Голикова признала, что пока кабмин не удовлетворен теми результатами, которые достигнуты в борьбе с пьянством в России. Голикова признала, что пока кабмин не удовлетворен теми результатами, которые достигнуты в борьбе с пьянством в России. «Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», — сказала она.

Вице-премьер напомнила о примере некоторых стран, где повышение возраста продажи алкоголя было принято в качестве антиалкогольной меры. «Наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», — отметила она. Подобный подход Голикова поддержала. «Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет», — сказала замглавы правительства.

Согласно опросу ВЦИОМа, большая часть россиян поддерживает ужесточение мер по борьбе с алкоголизмом. В числе прочих мер 58% опрошенных поддержали запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года.

Вместе с тем исследование ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы 21 сентября, показало, что всего за год доля россиян, верящих в существование безвредных доз алкоголя, увеличилась в 2,5 раза. Если в 2017 году положительно на этот вопрос ответили только 15% респондентов, то теперь это число выросло до 39%. Наименее опасным алкогольным напитком россияне назвали вино. При этом 40% россиян заявили, что они совсем не употребляют спиртное. 1% опрошенных признались, что выпивают каждый день.