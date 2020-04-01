Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту, что в России уже разработаны прототипы вакцин, клинические исследования которых начнутся в июне

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 осложняется, заявил президент Владимир Путин.

«В стране ситуация усложняется, в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», — заявил Путин в ходе прошедшего в режиме видеоконференции совещания с членами правительства (трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24»).

Президент напомнил, что общее число случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 850 тыс. (по данным Университета Хопкинса — свыше 885 тыс.), а в России выросло до 2777.

Вице-премьер Татьяна Голикова, которую Путин попросил уточнить обстановку, подтвердила рост заболеваемости в Европе и распространение COVID-19 по России.