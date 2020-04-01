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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту, что в России уже разработаны прототипы вакцин, клинические исследования которых начнутся в июне
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 осложняется, заявил президент Владимир Путин.

«В стране ситуация усложняется, в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», — заявил Путин в ходе прошедшего в режиме видеоконференции совещания с членами правительства (трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24»).

Президент напомнил, что общее число случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 850 тыс. (по данным Университета Хопкинса — свыше 885 тыс.), а в России выросло до 2777.

Вице-премьер Татьяна Голикова, которую Путин попросил уточнить обстановку, подтвердила рост заболеваемости в Европе и распространение COVID-19 по России.

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«Количество граждан, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, за последние сутки возросло на 18,8%», — сказала Голикова. (За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев заражения COVID-19.) При этом больше всего заражений в пересчете на 100 тыс. населения выявлено в Москве (1880), Коми (54), Бурятии (25), Санкт-Петербурге (125) и Московской области (134). Рост числа выявленных заражений, по словам Голиковой, объясняется также и расширением тестирования.

Среди зараженных, по словам Голиковой, по-прежнему преобладают «завозные случаи и контактные лица по завозной инфекции». «Судя по докладам, которые у меня есть, значительное количество наших граждан, постоянно проживающих за границей, возвращается на свою историческую Родину. Судя по всему, получить медицинскую помощь в местах их постоянного проживания за границами Российской Федерации сегодня для них непросто», — сказал в ответ Путин.

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Говоря о перспективах борьбы с COVID-19, Голикова сообщила, что в России уже разработаны прототипы вакцин. «Основанные на шести различных технологических платформах, это широко применяемые рекомбинантные вирусные векторы и также синтетические вакцины. Мы предполагаем, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая», — сказала вице-премьер.

По ее словам, доклинические исследования специфической активности вакцины будут проведены до 22 июня, а клинические исследования первой фазы начнутся 29 июня.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Владимир Путин
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