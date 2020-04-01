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Пандемия коронавируса ,  
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Власти предложили продлить нерабочую неделю в России

Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова предложили продлить нерабочую неделю. Голикова уточнила, что делать это нужно в зависимости от ситуации в конкретном регионе
Анна Попова (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Нерабочую неделю, которую объявил в России президент Владимир Путин, необходимо продлить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сейчас 45 регионов страны находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса.

«На сегодняшний день в разных субъектах Российской Федерации разное развитие эпидситуации. Сегодня 45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает», — сказала она. Попова добавила, что каждой фазе распространения инфекции соответствуют свои противоэпидемические мероприятия.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Вице-премьер Татьяна Голикова также предложила продлить период нерабочих дней. Это произошло на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», — сказала Голикова

По словам Голиковой, наибольший уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Москве, Коми, Бурятии, Санкт-Петербурге и Московской области. Голикова уточнила, что в статистике заражений по-прежнему превалируют завозные случаи. Десять регионов сейчас свободны от инфекции, сообщила вице-премьер.

Всего специалисты различают четыре фазы эпидемического процесса. В первой возбудитель находится в основном в организме носителя. Численность зараженных в это время растет медленно. Во второй — предэпидемической фазе, вирулентность возбудителя растет, постепенно увеличивается число заражений. Третья фаза — эпидемическое распространение, характеризуется высокой вирулентностью и резким ростом количества заражений. Четвертая фаза включает в себя вершину эпидемического подъема и период спада заболеваемости, когда численность новых носителей начинает снижаться.

Попова заверила, что взрывного роста числа зараженных коронавирусом в России на сегодняшний день нет. «Российская Федерация сегодня взрывного роста [числа зараженных коронавирусом] не имеет, мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста и для этого предпринимается целый ряд мер», — сказала она.

О том, что следующая неделя будет нерабочей, Путин объявил в своем телеобращении к нации 25 марта. Введение длинных выходных президент объяснил необходимостью помешать быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По последним данным властей, количество выявленных зараженных коронавирусом в России составляет 2777 человек, 24 человека умерли. Случаи заболевания зафиксированы в 75 регионах. Большинство регионов страны ввели режим самоизоляции для всего населения. На улицу можно выйти для похода за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулять собаку (не далее 100 м от дома).

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 апреля
Общество

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Татьяна Голикова, Анна Попова, коронавирус
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