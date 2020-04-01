Правительство предложило первой стране пересмотреть соглашение о налогах

Начали с Кипра, предложения насчет следующих шагов министерства должны представить в правительство до 24 апреля

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Правительство России начало выполнять поручение президента Владимира Путина о повышении налога на выводимые в иностранные банки дивиденды, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В первую очередь с предложением о пересмотре заключенного ранее соглашения об избежании двойного налогообложения обратились к властям Кипра.

«Начали с Кипра. Правительству республики отправлено письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения», — сказал Мишустин на прошедшем в режиме видеоконференции совещании Путина с членами правительства.

Премьер-министр не сообщил о реакции властей Кипра, но отметил, что предложения о следующих кандидатах министерства должны представить в правительство до 24 апреля.

25 марта в ходе телеобращения к населению России Путин предложил обложить дивиденды, выводимые российскими инвесторами на зарубежные счета, налогом в размере 15%. Президент признал, что это потребует пересмотра заключенных с другими странами соглашений, и поручил правительству начать работу по изменению их условий.