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Правительство предложило первой стране пересмотреть соглашение о налогах

Начали с Кипра, предложения насчет следующих шагов министерства должны представить в правительство до 24 апреля
Фото: Vadim Ghirda / AP

Правительство России начало выполнять поручение президента Владимира Путина о повышении налога на выводимые в иностранные банки дивиденды, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В первую очередь с предложением о пересмотре заключенного ранее соглашения об избежании двойного налогообложения обратились к властям Кипра.

«Начали с Кипра. Правительству республики отправлено письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения», — сказал Мишустин на прошедшем в режиме видеоконференции совещании Путина с членами правительства.

Премьер-министр не сообщил о реакции властей Кипра, но отметил, что предложения о следующих кандидатах министерства должны представить в правительство до 24 апреля.

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25 марта в ходе телеобращения к населению России Путин предложил обложить дивиденды, выводимые российскими инвесторами на зарубежные счета, налогом в размере 15%. Президент признал, что это потребует пересмотра заключенных с другими странами соглашений, и поручил правительству начать работу по изменению их условий.

«Если же иностранные партнеры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», — сказал Путин.

Позднее задание президента было оформлено официальным поручением правительству, в соответствии с которым Мишустину и его министрам было предписано до 25 декабря 2020 года добиться пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения либо прекратить действие таких договоров.

Повышение налога затронет в первую очередь Кипр и другие транзитные юрисдикции, сообщил 26 марта Минфин.

Кипр является первой мишенью на 2021 год, а к 2022 году список может быть расширен, пояснила РБК партнер EY Ирина Быховская. Вероятно, изменения также затронут соглашения с Нидерландами, Люксембургом, Сингапуром, возможно, с Мальтой и Швейцарией, уточнил директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Александр Токарев.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Кипр, налог, Михаил Мишустин, Владимир Путин
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