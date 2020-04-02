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В России за сутки выявили 771 случай заражения COVID-19

Первый случай заражения зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе. Число жертв коронавируса в стране достигло 30 человек
Фото: Павел Кононов / РИА Новости

За последние 24 часа в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

По его данным, случаи были подтверждены в 29 регионах страны. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили первого заболевшего.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли шесть человек, выздоровели 45 пациентов.

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Большинство случаев заражения зафиксированы в Москве (595 человек). В Московской области наличие вируса подтвердили у 43 человек, в Санкт-Петербурге — 22, в Нижегородской области — 13, Ленинградской области — 11, Дагестане — десять. В каждом из остальных 23 субъектов число заболевших не превысило отметку в десять человек.

Всего на данный момент в России зарегистрировано 3548 случаев заболевания COVID-19 в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, вылечиться удалось 235 пациентам.

В большинстве российских регионов введен режим обязательной самоизоляции граждан. В Москве следить за соблюдением условий карантина власти будут с помощью специального приложения, которое нужно установить на телефон, и QR-кодов. Роспотребнадзор обязал всех россиян держать дистанцию не менее метра друг от друга.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус
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