Кремль не назвал временным налог на процентный доход по вкладам

Введение нового налога пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «восстановлением баланса справедливости». Каким-либо сроком, по его словам, эта мера не ограничена

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Предложение президента России Владимира Путина обложить налогом процентный доход с крупных вкладов в банках не носит временного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В выступлении президента эти меры не были ограничены сроками», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, останется ли новый налог после окончания кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у государства и без нового налога хватило бы средств для финансирования мер поддержки тех, кто из-за COVID-19 попал в «нелегкую жизненную ситуацию». Введение такого налога Песков назвал «восстановлением баланса справедливости».

«Подавляющее число граждан, имеющих вклады, имеют меньше 1 млн руб. [на счету]. Граждане, имеющие больше, исчисляются в нескольких процентах. Эти граждане не платили никакие налоги на проценты, это несправедливо, и, учитывая объемные программы помощи, которые были и будут объявлены, президент решил восстановить эту справедливость», — пояснил Песков.