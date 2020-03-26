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Кремль не назвал временным налог на процентный доход по вкладам

Введение нового налога пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «восстановлением баланса справедливости». Каким-либо сроком, по его словам, эта мера не ограничена
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Предложение президента России Владимира Путина обложить налогом процентный доход с крупных вкладов в банках не носит временного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В выступлении президента эти меры не были ограничены сроками», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, останется ли новый налог после окончания кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у государства и без нового налога хватило бы средств для финансирования мер поддержки тех, кто из-за COVID-19 попал в «нелегкую жизненную ситуацию». Введение такого налога Песков назвал «восстановлением баланса справедливости».

Путин объявил о введении налогов на проценты по вкладам свыше 1 млн руб.
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«Подавляющее число граждан, имеющих вклады, имеют меньше 1 млн руб. [на счету]. Граждане, имеющие больше, исчисляются в нескольких процентах. Эти граждане не платили никакие налоги на проценты, это несправедливо, и, учитывая объемные программы помощи, которые были и будут объявлены, президент решил восстановить эту справедливость», — пояснил Песков.

«Если у вас на счету лежит 1 млн руб. и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 тыс. руб. в год процентами от вашего вклада. Раньше эти 100 тыс. руб. не облагались налогом, теперь имеется в виду, что со 100 тыс. вы заплатите 13%, то есть 13 тыс. руб.», — добавил он.

Он также заверил, что налогом будет облагаться только процентный доход с вкладов более 1 млн, а тем, у кого деньги разложены по нескольким вкладам, каждый из которых меньше этой суммы, ничего платить не придется.

«Речь идет об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности речи не идет», — пояснил Песков.

Накануне, 25 марта, в рамках своего телеобращения к нации Путин предложил обложить налогом доходы населения в виде процентов по вкладам в банках или доходы от инвестиций на сумму более 1 млн руб. При этом президент говорил об общем размере таких вкладов.

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал Путин.

Он также отметил, что налог затронет лишь около 1% вкладчиков.

По данным Агентства по страхованию вкладов, средний в России размер банковского вклада физического лица (без учета счетов до 1 тыс. руб.) на 1 января 2020 года составлял 172 тыс. руб. При этом в 2019 году число вкладов физических лиц размером 1–1,4 млн руб. увеличилось на 12,2%, вкладов размером 1,4–3 млн руб. — на 14,7%, а вкладов размером свыше 3 млн руб. — на 14%. Общая доля вкладов размером свыше 1 млн руб., по данным АСВ, составляет 55,3%.

Однако Песков назвал опубликованные АСВ данные неверными. «В любом случае это менее 10%», — сказал Песков, отметив, что не будет называть конкретную долю вкладов более 1 млн руб.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: вклады, налог, Дмитрий Песков
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