На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян
Служба исследований HeadHunter провела для РБК опрос пользователей о том, кто продолжит выполнять свои рабочие обязанности на этой неделе. Официально дни с 30 марта по 5 апреля объявлены в России нерабочими, соответствующий указ президент Владимир Путин подписал на прошлой неделе. Через несколько дней после подписания указа в Кремле пояснили, что не против, чтобы россияне продолжили работать и учиться дистанционно.
Онлайн-опрос проводился на сайте и в социальных сетях hh.ru, в нем поучаствовало почти 1 тыс. респондентов, 771 из которых либо работают сейчас, либо лишились работы недавно. Из анализа были исключены 214 респондентов, которые давно не имеют работы.
В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
Кто продолжил работать на этой неделе:
- 20% респондентов продолжат работать на этой неделе, потому что заняты в сферах, на которых ограничение работы не распространяется (продовольствие, аптеки, непрерывное производство и т.п.);
- 25% заявили, что будут работать, поскольку руководство объявило, что все сотрудники компании работают в обычном режиме. Выше всего эта доля в административной и бухгалтерской сферах (по 35%), а также в ИT-секторе (29%);
- 11% опрошенных заявили, что руководство давало возможность самим выбрать — работать или нет (зарплата сохранялась в обоих случаях). Не работать после такого выбора решили только 2% опрошенных;
- еще 8% заявили, что будут продолжать работать, так как работают на себя (индивидуальные предприниматели, фрилансеры, самозанятые).