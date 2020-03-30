На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

На этой неделе, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, продолжили работать 64% россиян. Кроме тех, кто в обязательном порядке должен ходить на работу, режим сохраняют бухгалтера и в ИT

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Служба исследований HeadHunter провела для РБК опрос пользователей о том, кто продолжит выполнять свои рабочие обязанности на этой неделе. Официально дни с 30 марта по 5 апреля объявлены в России нерабочими, соответствующий указ президент Владимир Путин подписал на прошлой неделе. Через несколько дней после подписания указа в Кремле пояснили, что не против, чтобы россияне продолжили работать и учиться дистанционно.

Онлайн-опрос проводился на сайте и в социальных сетях hh.ru, в нем поучаствовало почти 1 тыс. респондентов, 771 из которых либо работают сейчас, либо лишились работы недавно. Из анализа были исключены 214 респондентов, которые давно не имеют работы.

В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.

Кто продолжил работать на этой неделе: