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На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

На этой неделе, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, продолжили работать 64% россиян. Кроме тех, кто в обязательном порядке должен ходить на работу, режим сохраняют бухгалтера и в ИT
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Служба исследований HeadHunter провела для РБК опрос пользователей о том, кто продолжит выполнять свои рабочие обязанности на этой неделе. Официально дни с 30 марта по 5 апреля объявлены в России нерабочими, соответствующий указ президент Владимир Путин подписал на прошлой неделе. Через несколько дней после подписания указа в Кремле пояснили, что не против, чтобы россияне продолжили работать и учиться дистанционно.

Онлайн-опрос проводился на сайте и в социальных сетях hh.ru, в нем поучаствовало почти 1 тыс. респондентов, 771 из которых либо работают сейчас, либо лишились работы недавно. Из анализа были исключены 214 респондентов, которые давно не имеют работы.

В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.

Кто продолжил работать на этой неделе:

  • 20% респондентов продолжат работать на этой неделе, потому что заняты в сферах, на которых ограничение работы не распространяется (продовольствие, аптеки, непрерывное производство и т.п.);
  • 25% заявили, что будут работать, поскольку руководство объявило, что все сотрудники компании работают в обычном режиме. Выше всего эта доля в административной и бухгалтерской сферах (по 35%), а также в ИT-секторе (29%);
  • 11% опрошенных заявили, что руководство давало возможность самим выбрать — работать или нет (зарплата сохранялась в обоих случаях). Не работать после такого выбора решили только 2% опрошенных;
  • еще 8% заявили, что будут продолжать работать, так как работают на себя (индивидуальные предприниматели, фрилансеры, самозанятые).

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Кто не будет работать:

  • 16% соискателей заявили, что руководство отправило всех сотрудников отдыхать с сохранением зарплаты, как и было озвучено президентом. Выше всего эта доля в производственной сфере (27%);
  • без сохранения зарплаты были отправлены на «выходные» 8% опрошенных: выше всего эта доля в Москве (10%), а также в сфере продаж (11%) и среди начинающих специалистов (13%);
  • 7% опрошенных соискателей заявили, что уже попали под сокращение в связи с текущим кризисом: выше всего эта доля в Санкт-Петербурге и Москве (11 и 10% соответственно), а также в сфере маркетинга и PR (14%) и производственной сфере (10%);
  • 3% опрошенных соискателей заявили, что остались без работы, поскольку их работодатель обанкротился или закрылся в связи с осложнением экономической ситуации.

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После объявления текущей недели нерабочей Москва и Подмосковье, а вслед за ними и другие регионы ограничили работу магазинов, кафе и ресторанов. На этой неделе продолжат работу только продовольственные магазины, аптеки, банки и магазины с товарами первой необходимости. Другие магазины, а также заведения общественного питания могут работать только в формате доставки.

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С понедельника 30 апреля в Москве и Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции граждан — все жители должны оставаться дома, а покидать квартиры могут только по исключительным случаям. Ограничения на перемещения граждан ввели также в Чечне, Мурманской и Калининградской областях. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать подобные меры руководителям остальных регионов.

Автор: Надежда Федорова
Теги: сокращения, работа, пандемия
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