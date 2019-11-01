Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 12:29
Компания «Гонец» назвала сферы применения системы спутниковой связи Технологии и медиа, 12:53 Россия досрочно поставила все компоненты С-400 в Турцию Политика, 12:48 Следствие засекретило материалы по делу Голунова Общество, 12:48 Мероприятия Public Talk в ЖК «Береговой» посетило более 500 человек Пресс-релиз, 12:48 Наследие «золотой мили»: 7 архитектурных памятников Остоженки РБК и Элитная недвижимость, 12:47 СМИ показали кадры убийства экс-мэра Киселевска Общество, 12:47 Суд арестовал подозреваемого в убийстве мальчика в детсаду в Нарьян-Маре Общество, 12:37 Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве Общество, 12:33 Власти Токио согласились с переносом олимпийского марафона в Саппоро Спорт, 12:31 Акимов назвал сроки строительства и сдачи автотрассы Москва — Казань Общество, 12:24 Степан Михалков: чем заняться зимой и куда поехать на машине РБК и Dunlop, 12:17 С пеной по жизни: как москвичи выручают 50 млн руб. на пивной косметике Pro, 12:06 «М.Видео» выплатит дивиденды впервые с 2015 года: как повели себя акции Quote, 12:04 Светлаков заявил о предложенных ему деньгах за участие в споре по храму Общество, 12:03
Дело Серебренникова ,  
0 
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Прокуратура требовала взять с них подписку о невыезде и настаивала, что они могут скрыться от следствия
Кирилл Серебренников (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Только тяжесть предъявленного обвинения, без доказательств намерения скрыться или помешать правосудию, не является основанием для избрания меры пресечения», — пояснила это решение судья.

Гособвинитель утверждал, что «подсудимые могут скрыться от суда с целью ухода от наказания». Против подписки выступила защита, указав на то, что такая мера пресечения может помешать творческим планам Серебренникова и планам других работников «Седьмой студии».

В августе 2017 года Серебренников был задержан по обвинению в причастности к хищению средств, выделенных Минкультуры АНО «Седьмая студия» на развитие проекта «Платформа». С 23 августа 2017 года режиссер находился под домашним арестом, срок которого неоднократно продлевался, однако 8 апреля 2019 года Мосгорсуд изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Свое решение суд объяснил отсутствием подтверждений того, что в случае освобождения из-под домашнего ареста Серебренников может скрыться или помешать ходу судебного процесса.

Фотогалерея 
Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова

11 сентября Мещанский районный суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру для устранения нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения. При этом судья отменила действие взятой с режиссера подписки о невыезде. Однако позднее Мосгорсуд отменил это решение суда. В результате уголовное дело снова поступило в суд первой инстанции.

По версии обвинения, в 2011–2014 годах Серебренников и остальные фигуранты дела похитили 133 млн руб. В ноябре 2018 года Серебренников и другие обвиняемые отказались признать вину в мошенничестве. Исключением стала бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Она признала вину, ее дело выделено в отдельное производство.

Авторы: Георгий Тадтаев, Евгений Калюков
Теги: Кирилл Серебренников, подписка о невыезде
Материалы по теме
Дело Серебренникова вернули в суд
Общество
Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде
Общество
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter