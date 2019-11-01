Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Прокуратура требовала взять с них подписку о невыезде и настаивала, что они могут скрыться от следствия

Кирилл Серебренников (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Только тяжесть предъявленного обвинения, без доказательств намерения скрыться или помешать правосудию, не является основанием для избрания меры пресечения», — пояснила это решение судья.

Гособвинитель утверждал, что «подсудимые могут скрыться от суда с целью ухода от наказания». Против подписки выступила защита, указав на то, что такая мера пресечения может помешать творческим планам Серебренникова и планам других работников «Седьмой студии».

В августе 2017 года Серебренников был задержан по обвинению в причастности к хищению средств, выделенных Минкультуры АНО «Седьмая студия» на развитие проекта «Платформа». С 23 августа 2017 года режиссер находился под домашним арестом, срок которого неоднократно продлевался, однако 8 апреля 2019 года Мосгорсуд изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Свое решение суд объяснил отсутствием подтверждений того, что в случае освобождения из-под домашнего ареста Серебренников может скрыться или помешать ходу судебного процесса.