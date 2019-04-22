Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд счел, что оснований для продления срока домашнего ареста режиссера, а также Юрия Итина и Софьи Апфельбаум у Мещанского районного суда не было

Кирилл Серебренников (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Московский городской суд разъяснил причины изменения меры пресечения, избранной для режиссера Кирилла Серебренникова, продюсера Юрия Итина и бывшей сотрудницы Министерства культуры, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, проходящих по делу «Седьмой студии». 8 апреля все трое были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, несмотря на то что за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.

«Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда о том, что домашний арест является в настоящее время необходимой и единственно возможной мерой для обеспечения надлежащего и своевременного рассмотрения уголовного дела», — говорится в опубликованном Мосгорсудом постановлении.

В апелляционной инстанции сочли, что при продлении срока домашнего ареста Мещанский суд «не в полной мере учел обстоятельства дела» и оставил без внимания доводы адвокатов о возможности смягчения меры пресечения, а также проигнорировал отсутствие подтверждений того, что в случае освобождения из-под домашнего ареста Серебренников, Итин и Апфельбаум могут скрыться или помешать ходу судебного процесса.

«В суде апелляционной инстанции было установлено, что в течение длительного времени подсудимые Апфельбаум С.М., Итин Ю.К. и Серебренников К.С., находясь под домашним арестом, данную меру пресечения не нарушали, производству следственных действий и рассмотрению дела судом не препятствовали», — говорится в постановлении Мосгорсуда.