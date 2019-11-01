Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 31 окт, 12:34
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 71,19 (+0,18) Quote, 31 окт, 12:34
Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 11:19 В Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек из-за пожара в ТЦ Общество, 11:17 Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов Общество, 11:14 Игры, на которых зарабатывают. Дайджест иностранных СМИ Pro, 11:12 Новая Toyota RAV4 российской сборки: первый тест Авто, 11:12 Что должно произойти с Bitcoin, чтобы стать «цифровым золотом» Крипто, 11:07 СМИ назвали Массимо Карреру кандидатом на пост тренера итальянского клуба Спорт, 11:06 Нацбанк Белоруссии поставит близкую к российской цель по инфляции Финансы, 10:59 Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде Общество, 10:50 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 10:50 В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м Общество, 10:48 10 неочевидных плюсов обязательной маркировки Pro, 10:48 В Чикаго девочку ранили во время сбора сладостей на Хеллоуин Общество, 10:43 Голография, спортзал и гостиница: как выглядит новый офис «Северстали» Недвижимость, 10:31 
Дело Серебренникова ,  
0 
Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде
Обвинение вновь требует назначить режиссеру Кириллу Серебренникову и прочим фигурантам подписку о невыезде. Мера пресечения была снята в сентябре, когда суд вынес решение вернуть дело в прокуратуру
Кирилл Серебренников (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В ходе заседания в Мещанском суде обвинение потребовало взять с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде, передает ТАСС.

Прокурор заявил, что отсутствие меры пресечения дает возможность режиссеру Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым скрыться.

Мера пресечения для фигурантов дела была отменена в сентябре. До этого в течение полутора лет с 2017 года Серебренников содержался под домашним арестом, а с апреля по сентябрь — под подпиской о невыезде.

Общество
Мосгорсуд вернул дело Серебренникова на новое рассмотрение в районный суд

Дело против режиссера Кирилла Серебренникова и других сотрудников «Седьмой студии» возбудили в мае 2017 года. Следствие и гособвинение утверждали, что Серебренников, генпродюсер Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин, главбух Нина Масляева, уехавшая за границу продюсер Екатерина Воронова и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн руб. Эти деньги были частью субсидий, которые Минкультуры выделило «Седьмой студии» на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Обвинение, в частности, утверждало, что сотрудники студии завышали затраты на проект.

Серебренников и почти все прочие фигуранты дела вину не признали, назвав обвинения абсурдными. Главным свидетелем обвинения была признавшая вину в хищениях экс-бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на коллег.

Дело Серебренникова вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку высказались деятели культуры и общественники.

11 сентября Мещанский районный суд отменил меру пресечения фигурантам. Уголовное дело суд вернул в прокуратуру, найдя в нем многочисленные нарушения. В частности, в обвинительном заключении не было информации о том, какие именно отчеты «Седьмой студии» не соответствовали действительности, какие мероприятия не были выполнены и в чем в целом заключались противоправные действия Серебренникова и его коллег.

Однако Мосгорсуд это решение нижестоящего суда отменил. Дело вернулось на новые слушания.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: прокуратура, Серебренников, подписка о невыезде
Материалы по теме
Дело Серебренникова вернули в суд
Общество
Обвинение обжаловало возврат дела Серебренникова в прокуратуру
Общество
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter