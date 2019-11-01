Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде

Обвинение вновь требует назначить режиссеру Кириллу Серебренникову и прочим фигурантам подписку о невыезде. Мера пресечения была снята в сентябре, когда суд вынес решение вернуть дело в прокуратуру

Кирилл Серебренников (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В ходе заседания в Мещанском суде обвинение потребовало взять с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде, передает ТАСС.

Прокурор заявил, что отсутствие меры пресечения дает возможность режиссеру Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым скрыться.

Мера пресечения для фигурантов дела была отменена в сентябре. До этого в течение полутора лет с 2017 года Серебренников содержался под домашним арестом, а с апреля по сентябрь — под подпиской о невыезде.

Дело против режиссера Кирилла Серебренникова и других сотрудников «Седьмой студии» возбудили в мае 2017 года. Следствие и гособвинение утверждали, что Серебренников, генпродюсер Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин, главбух Нина Масляева, уехавшая за границу продюсер Екатерина Воронова и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн руб. Эти деньги были частью субсидий, которые Минкультуры выделило «Седьмой студии» на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Обвинение, в частности, утверждало, что сотрудники студии завышали затраты на проект.