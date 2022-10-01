Премьер Казахстана поручил сократить очереди на границе с Россией

В Казахстан с начала мобилизации ежедневно въезжали в 2–3 раза больше россиян, чем прежде, а сейчас поток мигрантов снизился. Премьер призвал выработать вместе с Россией «единый алгоритм», чтобы исключить скопление людей у границ

Международный автомобильный пункт пропуска «Сырым», Казахстан (Фото: ТАСС)

На ряде пунктов пропуска на границе России и Казахстана все еще остаются очереди, следует усилить сотрудничество с российскими пограничниками для решения этой проблемы, заявил казахский премьер-министр Алихан Смаилов. Его слова передает пресс-служба правительства.

«Выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону. Так как это вызывает негативную реакцию со стороны бизнеса и населения», — пояснил он.

При этом в нескольких пунктах пропуска, которые обладают необходимой инфраструктурой, выделены отдельные дорожные полосы для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранных граждан, рассказал глава пограничной службы, замглавы Комитета нацбезопасности Ерлан Алдажуманов. По его данным, проблем с пересечением границы для казахских граждан сейчас нет.

По данным республиканского МВД, за первую мобилизационную неделю, с 21 по 28 сентября, в Казахстан въехали в два-три раза больше россиян, чем обычно. При этом в последние пару дней, указал министр Марат Ахметжанов, число въезжающих граждан России снижается: 29 сентября в страну въехали 22,5 тыс. человек (выехали 10,1 тыс.), 30 сентября въехали 14,9 тыс. (выехали 11,6 тыс.). За этот же период 382 россиянина подали документы на постоянное место жительство в Казахстане, а 64 человека попросили гражданства страны.

Ахметжанов назвал стабильной ситуацию с преступностью в Казахстане, ведомство не выявило нарушений закона в отношений граждан республики со стороны приезжих. При этом, продолжил он, МВД увеличило плотность полицейских нарядов в местах скопления людей, усилен контроль за законностью пребывания иностранцев в Казахстане.

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В России с 21 сентября объявлена всеобщая мобилизация, об этом утром того же дня сообщил президент Владимир Путин. К полудню на сайтах авиакомпаний закончились билеты в страны, не требующие у россиян виз для въезда, на сухопутных пунктах пропуска возникли пробки. С 21 по 27 сентября в Казахстан въехали 98 тыс. россиян.

В основном приехали те, кто был вынужден так поступить из-за «сложившейся безвыходной ситуации», считает казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что Казахстан должен проявить гуманность, позаботиться о прибывших и обеспечить их безопасность, назвав сложившуюся ситуацию гуманитарным и политическим вопросом. «Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — добавил президент Казахстана.

В республиканском МВД при этом предупредили, что в случае объявления россиян в международный розыск Казахстану придется их выдать властям России, однако оснований для выдачи не возникает, если «просто военкоматы будут искать». В Уголовном кодексе республики также есть статья об ответственности за уклонение от воинской службы по призыву и во время мобилизации.

