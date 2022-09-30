На границе Астраханской области с Казахстаном открылся пункт мобилизации

Власти отметили, что на КПП «Караузек» будут вручать повестки не только жителям Астраханской области, но и другим россиянам. Подпадающих под мобилизацию выпускать в Казахстан не будут

Власти Астраханской области развернули около пропускного пункта «Караузек» на границе с Западно-Казахстанской областью Казахстана мобилизационный пункт, сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов во «ВКонтакте» в пятницу.

Сотрудники военкомата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать там повестки. Тех, кто получил такой документ, не выпускают из России. «Это касается не только жителей Красноярского района и Астраханской области. Повестки получают все россияне, которые состоят на воинском учете», — подчеркнул Бисенов.

О планах открыть пункт мобилизации на границе с Казахстаном астраханская администрация объявила накануне, объяснив, что в сторону республики направляется «масса мужчин призывного возраста». Уже в четверг власти заявили, что перестали выпускать граждан, подходящих под критерии призыва.

В Красноярском районе Астраханской области действует режим повышенной готовности из-за «неблагоприятной обстановки, связанной с нарушением организации дорожного движения».

С начала в России частичной мобилизации 21 сентября по 26 сентября в Казахстан из страны въехали почти 100 тыс. человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что задача Астаны — проявить заботу об этих людях и обеспечить их безопасность. В то же время в МВД республики сказали, что вынуждены будут передавать Москве российских граждан, объявленных в международный розыск по делам об уклонении от мобилизации.