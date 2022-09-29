Как россияне переходят границу на КПП «Верхний Ларс». Фоторепортаж

На фото: вид с воздуха на пограничный переход в Верхнем Ларсе между Грузией (внизу) и Россией, 28 сентября

«Интерфакс» сообщает, что 29 сентября в очереди на КПП «Верхний Ларс» стоят 320 фур и около 3 тыс. легковых автомобилей. Днем раньше на границе было около 3,3 тыс. легковых машин.

Автомобилисты, направляющиеся из России в Грузию и еще не доехавшие до пробки на границе, рассказывают о предложениях от жителей приграничных населенных пунктов купить их транспорт в пути. Цены предложения значительно ниже рыночных