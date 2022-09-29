Как россияне переходят границу на КПП «Верхний Ларс». Фоторепортаж
По данным на 29 сентября, в очереди к КПП «Верхний Ларс» находится около трех тысяч автомобилей. Как россияне переходят границу с Грузией — в фоторепортаже РБК
На фото: автомобиль военного комиссариата у КПП «Верхний Ларс»
МВД по Северной Осетии заявило 27 сентября, что на границе развернут мобилизационный пункт военкомата. По данным официального портала республики, представители военкоматов и органов исполнительной власти вручают повестки гражданам, которые попали в списки подлежащих частичной мобилизации
На фото: вид с воздуха на пограничный переход в Верхнем Ларсе между Грузией (внизу) и Россией, 28 сентября
«Интерфакс» сообщает, что 29 сентября в очереди на КПП «Верхний Ларс» стоят 320 фур и около 3 тыс. легковых автомобилей. Днем раньше на границе было около 3,3 тыс. легковых машин.
Автомобилисты, направляющиеся из России в Грузию и еще не доехавшие до пробки на границе, рассказывают о предложениях от жителей приграничных населенных пунктов купить их транспорт в пути. Цены предложения значительно ниже рыночных
МВД по Северной Осетии заявило 27 сентября, что из-за постоянного притока легкого транспорта обстановка на границе остается крайне напряженной. Как сообщили в погрануправлении, КПП «Верхний Ларс» является международным автомобильным пунктом пропуска, то есть его можно пройти на автомобиле, велосипеде, самокате или другом транспортном средстве. Пешком пересечь границу нельзя
На фото: мужчина с ребенком на дороге в сторону КПП «Верхний Ларс»
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил организовать временные пункты обогрева и питания, патрулирование экипажей скорой помощи, санитарную очистку обочин и установку мусорных контейнеров в районе КПП «Верхний Ларс»
27 сентября глава Северной Меняйло заявил, что на границе могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва граждан из других регионов
28 сентября на официальном сайте правительства Северной Осетии был опубликован указ «О введении режима повышенной готовности». Этот режим действует с 28 сентября до особого распоряжения и частично ограничивает въезд в регион.
Как заявлял глава республики днем ранее, проживающие в Северной Осетии по прописке могут беспрепятственно въехать регион. Также ограничения не касаются туристов, которые направляются на легковом транспорте в санаторий или дом отдыха
По сообщению «Первого канала» Грузии со ссылкой на службу доходов Минфина страны, из-за возросшего транспортного потока грузинские таможенные пункты перешли на особый режим работы и увеличили количество таможенников для работы в 24-часовом режиме.
На фото: люди идут к погранпереходу в Верхнем Ларсе, 28 сентября
26 сентября к границе с Грузией выдвинулся БТР. Как сообщили в ФСБ, он нужен не для выставления блокпоста, а в качестве «резерва на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну»
На фото: люди упаковывают вещи в машину после пересечения таможенного поста Верхний Ларс, Грузия, 28 сентября
Оперативники МВД по Северной Осетии совместно с региональным УФСБ выявили два случая дачи взятки в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей за прохождение границы без очереди. Под подозрением находятся пять сотрудников ГИБДД и патрульно-постовой службы гарнизона МВД. На время расследования их отстранили от исполнения служебных обязанностей
На фото: протестующие с флагами возле таможенного пункта Верхний Ларс, Грузия, 28 сентября