«Билайн» в Казахстане прекратит трансляцию «России 24» и других российских телеканалов

«Билайн Казахстан» прекратит трансляцию «России 24» и других телеканалов

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Компания «Билайн Казахстан» с 5 октября прекратит трансляцию некоторых российских телеканалов на своих платформах «TV Интернет Дома» и в сервисе BeeTV, следует из сообщения на сайте оператора.

Будет прекращена трансляция каналов «Россия 24», «Первый канал СНГ», «Дом кино», «Победа», «О!», «НТВ МИР», «Карусель International», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино Premium HD», «Бобер» и «Россия К».

Взамен оператор пообещал автоматически перевести клиентов на «увеличенные ТВ-пакеты» без доплаты. «Если был «Выгодный», станет «Оптимальный» за те же деньги, был «Оптимальный» — станет «Максимальный», ну, а зрители «Максимального» получат доступ к подписке BeeTV+», — говорится в сообщении на сайте компании.

Переход на увеличенный ТВ-пакет и подключение подписки BeeTV+ пройдут автоматически.

РБК направил запрос в пресс-службу «Билайна».

После отключения у пользователей компании останутся некоторые телеканалы из России — РЕН ТВ, RTVi, телеканал «Спас», СТС International, «Ностальгия», «МАТЧ! Планета» и другие.

