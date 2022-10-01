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Власти Монголии пообещали выдавать россиянам виды на жительство

За десять дней с объявления частичной мобилизации в Монголию въехали более 6,2 тыс. россиян. Граждане России могут находиться в Монголии без визы до 30 дней и не более 90 дней за полгода
Улан-Батор, Монголия
Улан-Батор, Монголия (Фото: Herbert Berger / imagebroker.com / Global Look Press)

Большое количество граждан России сейчас въезжают в Монголию из-за «сложившейся ситуации» в стране, обратившиеся за получением вида на жительство (ВНЖ) получат его, заявил глава монгольского управления иностранного гражданства и натурализации Нэргуйн Ууганбаяр, передает портал ikon.

«В Монголии существует 56 видов на жительство, таких как работа, учеба, инвестирование, проживание по семейным обстоятельствам», — добавил он.

Как указал Ууганбаяр, увеличение числа приезжих в Монголию в последнее время связано с рядом фактором, включая политические и экономические причины, а также «военной ситуации в мире». За десять дней после объявления в России частичной мобилизации, к вечеру 30 сентября, в Монголию въехали 6,2 тыс. россиян, привел он данные иммиграционной службы. При этом, продолжил Ууганбаяр, более 1 тыс. граждан России получили консультации по вопросу получения монгольского ВНЖ.

Россияне могут находиться в Монголии без визы до 30 дней по загранпаспорту, в течение семи дней после прибытия необходимо уведомить миграционную службу Монголии. При этом суммарный срок их пребывания в стране не должен суммарно превышать 90 дней в течение полугода, начиная со дня первого въезда в страну.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, о ней объявил президент Владимир Путин утром того же дня. Уже к полудню на сайтах авиакомпаний почти закончились билеты на рейсы в соседние государства, не требующие виз для въезда. Многокилометровые пробки возникли к контрольно-пропускным пунктам стран на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией. В монгольском МИДе при этом отмечали, что на границе с Россией на пункте Алтанбулаг пробок нет.

Минобороны России 26 сентября заверило, что частичная мобилизация не означает введения ограничений на передвижение россиян, однако власти некоторых субъектов ограничили выезд. В частности, глава Омской области Александр Бурков заявил, что для выезда из населенного пункта, где проживает военнообязанный, ему необходимо получить согласие военкомата. «При пересечении [границы] их спрашивают, получена ли повестка. И если нет, то люди возвращаются обратно на территорию Российской Федерации и дальше ведут уже диалог с военкоматом», — рассказал омский губернатор. Кроме того, возможность вылететь за рубеж ограничили для мужчин из списков на мобилизацию в тюменском аэропорту Рощино и московском Внуково.

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Российское Минобороны также обещало не требовать у других государств выдать россиян в связи с частичной мобилизацией.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Монголия ВНЖ мобилизация
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