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AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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МЧС сообщило об оказанной Америке помощи
Москва регулярно предлагает свою помощь Вашингтону в борьбе с последствиями природных катастроф, заявили в МЧС. В частности, в 2005 году Россия помогала США после урагана «Катрина»
Последствия ​урагана «Катрина» (Фото: Carlos Barria CB / AT / Reuters)

Министерство чрезвычайных ситуаций регулярно предлагает помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий коллегам из США. Об этом сообщили журналистам в МЧС России, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что помощь США предлагается также и на высшем уровне.

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Деньги на ветер: самые дорогие ураганы в истории США

«В 2000, 2003 и 2011 годах была предложена помощь в ликвидации пожаров в штате Нью-Мексико, в 2005, 2015, 2016, 2018 годах — в тушении пожаров в штате Калифорния», — заявили в МЧС.

В 2005 году после мощного урагана «Катрина», накрывшего Луизиану и Восточное побережье США, Вашингтон принял помощь России, отмечает ведомство. «В США были направлены четыре самолета Ил-76, осуществлены поставки продовольствия», — сообщили в МЧС.

Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Накануне президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры. В ходе беседы Трамп предложил президенту России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.

В Кремле сообщили, что Путин в ответ выразил надежду, что слова Трампа станут «залогом восстановления в будущем полноформатных отношений между двумя странами».

Позднее Белый дом сообщил, что президенты также обсуждали двустороннюю торговлю.

Общество
В МЧС назвали причины распространения пожаров в лесах Сибири

Площадь лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии приблизилась к 3 млн га. Смог от лесных пожаров накрыл соседние регионы, достиг Поволжья и распространился на Казахстан.

31 июля на борьбу с огнем были брошены военные: в Красноярский край ведомство направило 20 самолетов Ил-76 и вертолетов.

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Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

Автор: Наталья Демченко
Теги: МЧС, стихийные бедствия, пожары
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