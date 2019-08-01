МЧС сообщило об оказанной Америке помощи

Москва регулярно предлагает свою помощь Вашингтону в борьбе с последствиями природных катастроф, заявили в МЧС. В частности, в 2005 году Россия помогала США после урагана «Катрина»

Последствия ​урагана «Катрина» (Фото: Carlos Barria CB / AT / Reuters)

Министерство чрезвычайных ситуаций регулярно предлагает помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий коллегам из США. Об этом сообщили журналистам в МЧС России, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что помощь США предлагается также и на высшем уровне.

«В 2000, 2003 и 2011 годах была предложена помощь в ликвидации пожаров в штате Нью-Мексико, в 2005, 2015, 2016, 2018 годах — в тушении пожаров в штате Калифорния», — заявили в МЧС.

В 2005 году после мощного урагана «Катрина», накрывшего Луизиану и Восточное побережье США, Вашингтон принял помощь России, отмечает ведомство. «В США были направлены четыре самолета Ил-76, осуществлены поставки продовольствия», — сообщили в МЧС.