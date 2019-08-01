В МЧС назвали причины распространения пожаров в лесах Сибири

Неблагоприятные прогнозы по пожарам отправлялись главам регионов, сообщил замглавы центра «Антистихия» МЧС Сергей Абанин. Однако вовремя потушить очаги огня там не смогли

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Местные власти не приняли достаточных мер для ликвидации очагов возгораний в Сибири и на Дальнем Востоке, а отсутствие дождей способствовало распространению огня. Об этом сообщил журналистам замначальника центра «Антистихия» МЧС Сергей Абанин, передает ТАСС.

«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», — сказал Абанин, добавив, что прогнозы МЧС, Рослесхоза и Росгидромета доводились до региональных властей. По его словам, «там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов».

Удаленные пожары тушить необходимо, считает замглавы спеццентра МЧС. «Потому что они могут уходить в торфяник и оставаться до февраля, переходить на следующий год», — пояснил он.