Общество , 29 июл, 13:21
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Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж
Площадь лесных пожаров в Сибири в выходные превысила 2 млн га. В «Авиалесоохране» отметили, что большая часть этих пожаров не угрожает населенным пунктам. Смог от огня накрыл новые регионы
На 28 июля «Авиалесоохрана» отчиталась, что держит на контроле 360 лесных пожаров площадью более 2 млн га
По этим пожарам принято решение прекратить тушение, так как огонь не представляет опасности для населенных пунктов, а «прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред»
Активное тушение проводят на территории площадью более 89 тыс. га
Режим ЧС в связи с пожарами ввели в Иркутской области, Красноярском крае, части Бурятии и одном районе Якутии
Причиной лесных пожаров стали сухие грозы, ветреная погода и тридцатиградусная жара
Противопожарный режим ввели еще в 44 регионах
Синоптики прогнозируют, что жаркая погода и дефицит осадков в Сибири сохранятся до 31 июля
Смог от лесных пожаров накрыл соседние регионы, достиг Поволжья и распространился на Казахстан
В «Гринпис России» создали петицию с требованием направить дополнительные силы на тушение лесных пожаров. Экологи предупредили об угрозе для здоровья жителей близлежащих регионов от смога
В последние сутки площадь пожаров продолжила увеличиваться
На проблему обратили внимание знаменитости. В соцсетях о пожарах в Сибири написали стилист Сергей Зверев, актриса Мария Кожевникова и другие
28 июля ликвидировали пожары на территории более 13 тыс. га. В Якутию направят самолет-амфибию Бе-200 для тушения огня в труднодоступных районах. Синоптики обещают, что задымление в некоторых регионах в ближайшие дни рассеется в связи с изменением направления ветра
В интернете создана петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири. К 29 июля ее подписали более 300 тыс. человек