В Красноярск для борьбы с пожарами вылетели десять самолетов Ил-76

В Красноярск для борьбы с пожарами вылетели десять самолетов Ил-76

Десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации ВКС Минобороны России отправились в Красноярск для тушения лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

Уточняется, что вылеты осуществляются с аэродромов в Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областях. По маршруту следования летчики преодолеют более 4 тыс. км.

Ранее, 31 июля, президент России Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Позднее в ведомстве сообщили, что «в ближайшие часы» в Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Российский лидер ответил, что при необходимости примет помощь Вашингтона.