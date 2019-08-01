Белый дом сообщил детали разговора Трампа с Путиным

Президенты двух стран обсуждали не только проблему пожаров в лесах Сибири.

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В ходе телефонного разговора в среду вечером президенты США и России обсудили не только проблему лесных пожаров в Сибири. Темой их разговора были и вопросы двухсторонней торговли, сообщает агентство Reuters со ссылкой пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

«Лидеры обсудили торговлю между Россией и США», - сказал он.

Ранее в Кремле сообщили, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и предложил от имени США помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Там отметили, что российский президент поблагодарил американского коллегу и выразил надежду на то, что слова Трампа станут «залогом восстановления в будущем полноформатных отношений между двумя странами».

Последний раз Путин и Трамп встречались 28 июня во время саммита G-20 в японской Осаке. Тогда лидеры двух стран согласились с тем, что в интересах всего мирового сообщества улучшить двухсторонние отношения.

Две страны показали готовность «говорить по острым вопросам», заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, но не все эти вопросы были подняты. К примеру, вопросы о россиянах, заключенных в тюрьмах в США. «Давайте наберемся терпения и посмотрим», — сказал он.