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ConocoPhillips $75 (+26,95%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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Политика ,  
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Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Глава Белого дома поговорил с российским президентом по телефону. Путин поблагодарил Трампа за предложение
Фото: Susan Walsh / AP

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».

Российский президент поблагодарил Трампа за предложение и сообщил, что при необходимости примет помощь американцев.

В сообщении пресс-служба Кремля, на которое ссылается агентство, отмечается, что Путин оценил предложение Трампа как «залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения двух стран». При этом лидеры двух стран договорились о продолжении двухсторонних контактов.

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Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

Площадь лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии, приблизилась к 3 млн га. Смог от лесных пожаров накрыл соседние регионы, достиг Поволжья и распространился на Казахстан. 31 июля на борьбу с огнем были направлены военные: Минобороны выделило 20 самолетов и вертолетов, оснащенных устройствами для сброса воды.

В тот же день Путин распорядился сохранить до особого распоряжения в Иркутской области группировку, созданную Минобороны для оказания экстренной помощи населению региона, пострадавшему в результате паводка.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Пожар
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