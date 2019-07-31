Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Глава Белого дома поговорил с российским президентом по телефону. Путин поблагодарил Трампа за предложение

Фото: Susan Walsh / AP

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».

Российский президент поблагодарил Трампа за предложение и сообщил, что при необходимости примет помощь американцев.

В сообщении пресс-служба Кремля, на которое ссылается агентство, отмечается, что Путин оценил предложение Трампа как «залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения двух стран». При этом лидеры двух стран договорились о продолжении двухсторонних контактов.

Площадь лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии, приблизилась к 3 млн га. Смог от лесных пожаров накрыл соседние регионы, достиг Поволжья и распространился на Казахстан. 31 июля на борьбу с огнем были направлены военные: Минобороны выделило 20 самолетов и вертолетов, оснащенных устройствами для сброса воды.