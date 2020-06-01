Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19

Где расширили возможности торговли
В некоторых регионах разрешили вернуться к работе непродовольственным магазинам, находящимся в отдельном здании или имеющим отдельный наружный вход:
- Псковская область;
- Калининградская область (с 10:00 до 18:00 работать также могут торговые центры);
- Тульская область;
- Омская область (автосалоны, магазины одежды и обуви, а также прачечные, химчистки, мастерские по ремонту одежды, обуви, компьютерной техники, очков);
- Калужская область (в пресс-релизе на сайте регионального правительства указан такой перечень допущенных к работе торговых точек: «фотоателье, часовые и прочие мелкие мастерские, специализированные магазины и мастерские оптики, рыболовные магазины, предприятия, которые связаны с лесозаготовкой, организации, занимающиеся информационными технологиями и программным обеспечением, консалтинговые компании»);
- Ульяновская область (в регионе введена практика чек-листов для возвращения предприятий к работе. Среди требований — ношение масок сотрудниками и наличие коврика с дезинфицирующей пропиткой при входе);
- Новосибирская область (решено открыть продовольственные рынки везде, кроме Новосибирска);
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Татарстан;
- Сахалинская область;
- Камчатский край;
- Красноярский край (автосервисы и мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники);
- Рязанская область (автосалоны и автосервисы, ателье, прачечные, химчистки);
- Адыгея (ярмарки и автомойки);
- Ленинградская область (магазины непродовольственных товаров, а также кафе — при обслуживании посетителей на летних верандах);
- Белгородская область (торговые центры, рынки и ярмарки, с ограничением графика работы);
- Ростовская область (рынки и постоянно действующие ярмарки);
- Брянская область (прачечные, химчистки, ремонт одежды и обуви, компьютеров и бытовой техники);
- Астраханская область;
- Чечня (автосервисы, мойки, заправки, небольшие объекты розницы);
- Кабардино-Балкария;
- Нижегородская область;
- Краснодарский край;
- Московская область (офисы продаж на стройках жилья и автосалоны).
Где открыли стоматологические кабинеты
- Псковская область;
- Оренбургская область;
- Волгоградская область.
Где разрешили вернуться к работе парикмахерским и салонам красоты
- Калининградская область (можно предоставлять услуги только по стрижке и укладке);
- Омская область;
- Калужская область (также разрешили работать грумерам);
- Ульяновская область;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Татарстан;
- Хабаровский край;
- Пермский край;
- Камчатский край;
- Карелия (в отдельных районах);
- Ленинградская область;
- Новосибирская область;
- Чувашия (не больше двух клиентов в зале одновременно, строго по предварительной записи);
- Саратовская область (только по предварительной записи, сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты, включая специальную пижаму и медицинский халат);
- Брянская область (организации и ИП, оказывающие парикмахерские услуги на одном рабочем месте);
- Астраханская область;
- Мурманская область;
- Крым;
- Сахалинская область;
- Кабардино-Балкария;
- Краснодарский край.
Где отменили ограничения на передвижение граждан
- Мурманская область (обязательная самоизоляция сохраняется для граждан старше 65 лет);
- Татарстан (отменен пропускной режим);
- Башкирия (отменен пропускной режим);
- Астраханская область (отменен пропускной режим, обязательная самоизоляция сохранена только для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания);
- Севастополь (отменен режим самоизоляции, но въезд и выезд из города по-прежнему возможен только по пропуску);
- Крым (отменен режим самоизоляции);
- Краснодарский край (отмена пропусков внутри муниципалитетов);
- Московская область (отменили пропускной режим).
Где приняли другие меры по смягчению режима
Дальше всех в плане отмены ограничений пошли на Сахалине: в тех муниципалитетах, где не выявили заражений COVID-19 (Смирныховский, Холмский, Невельский, Макаровский, Томаринский, Курильский, Александров-Сахалинский районы), решили открыть детские сады и разрешить одиннадцатиклассникам вернуться в школы. Также там разрешили работу спортивных секций (на свежем воздухе или в залах, с ограничением числа участников — например, на объекте площадью до 50 кв. м могут тренироваться не больше пяти человек).
В Тульской области решили возобновить работу плавательных бассейнов (при соблюдении санитарных требований). В Новосибирской области работают сельские и малокомплектные школы, также с 12 мая разрешено посещение кладбищ.
Как снимают ограничения в Москве
- 12 мая к работе разрешили вернуться промышленным предприятиям и возобновили стройки.
- 25 мая открыли МФЦ и разрешили работу каршеринга. Минимальный срок пользования автомобилем при этом — пять дней.
- С 1 июня открылась непродовольственная розница, химчистки, прачечные, автосалоны и мастерские по ремонту одежды и обуви, а также торговые центры (зоны общепита в них остались закрытыми).
- Открылись парки и зеленые зоны. Жителям города разрешили прогулки, но строго по графику, три раза в неделю.
- Снимать режим самоизоляции и отменять пропуска еще рано, заявил мэр Сергей Собянин.