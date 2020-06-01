Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19

В России закончился период нерабочих дней, продлившийся больше месяца. В некоторых регионах перешли к постепенному снятию мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Как в России смягчают ограничения — в материале РБК

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В своем обращении 11 мая президент Владимир Путин заявил, что окончание режима нерабочих дней не означает завершения борьбы с эпидемией, и призвал руководителей регионов не действовать по одному шаблону при смягчении ранее введенных мер. Роспотребнадзор дал рекомендации о поэтапном снятии ограничений.

Где разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Это наиболее распространенный вид смягчения ограничений. В большинстве принявших подобное решение регионов требования одинаковые: прогулки максимум по двое (не считая детей) при соблюдении дистанции 1,5 м от других людей, тренировки также по двое с дистанцией от других людей не менее 5 м. На эту меру пошли:

Оренбургская область;

Тюменская область;

Тульская область;

Новосибирская область (без посещения общественных мест, детских площадок);

Мурманская область;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Волгоградская область;

Татарстан;

Хабаровский край (индивидуальные прогулки не дальше 500 м от дома в определенное время: с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00 часов по местному времени);

Камчатский край;

Пермский край;

Красноярский край (можно гулять с грудными детьми в закрытых колясках у дома с соблюдением социальной дистанции, а также заниматься спортом индивидуально или с семьей на расстоянии не менее 3 м от других людей);

Карелия;

Ленинградская область;

Коми;

Чувашия;

Томская область;

Свердловская область;

Белгородская область;

Астраханская область;

Ивановская область (тренировки с соблюдением дистанции, с 20:00 до 8:00);

Псковская область;

Кабардино-Балкария;

Нижегородская область (прогулки не дальше 1 км от дома, два часа в сутки);

Московская область.