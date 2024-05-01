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Военная операция на Украине ,  
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В Швейцарии по требованию властей отменили концерт Нетребко из-за Украины

В Швейцарии по требованию властей отменили концерт Анны Нетребко из-за Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Концерт Нетребко должен был пройти 1 июня в швейцарском Люцерне — за две недели до мирной конференции по Украине в расположенном вблизи этого города Бюргенштоке. Отмену объяснили возможной угрозой общественному порядку
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Анна Нетребко (Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press)

В швейцарском городе Люцерн отменили концерт российской оперной певицы Анны Нетребко и ее супруга, азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова, по требованию властей города, сообщается на сайте концертного зала KKL Luzern.

«Концерт Анны Нетребко 1 июня 2024 года в KKL Luzern не состоится. <...> Ввиду временной и географической близости выступления госпожи Нетребко c Украинской мирной конференцией следовало ожидать угрозы общественному порядку», — говорится на сайте концертного зала. Из-за этих опасений власти Люцерна попросили KKL отменить концерт.

Украинская мирная конференция запланирована на 15 и 16 июня в Бюргенштоке. Это горный курорт вблизи Люцерна — расстояние до города около 20 км. Берн заявлял, что направил Москве приглашение на саммит, однако президент Владимир Путин отрицал это. В Швейцарии после этого заявили, что изучат заявление российских властей насчет саммита и затем примут решение о приглашении. Российское посольство сообщало, что Москва в любом случае не будет участвовать в мероприятии.

Издание Tages Anzeiger приводит заявление Нетребко, в котором сказано, что отмена концерта была односторонней «вопреки договорным обязательствам с организаторами», притом что конференцию по Украине и ее выступление по времени разделяют две недели. Кроме того, в заявлении певицы подчеркнуто, что ни один из почти ста ее концертов с марта 2022 года не привел к нарушению общественного порядка.

На ближайшие месяцы у Нетребко запланированы выступления в других городах Европы, в частности немецком Висбадене и итальянском Милане.

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Оперная певица и прежде сталкивалась с отменой концертов на фоне конфликта России и Украины. Например, ее выступления были отменены в нью-йоркской «Метрополитен-опера». Это привело к судебным тяжбам, и третейский судья в марте 2023-го обязал концертную площадку выплатить Нетребко $200 тыс. за отмену 13 концертов. В августе 2023-го артистка подала иск к опере с требованием возместить ей не менее $360 тыс. в качестве компенсации за отмененные выступления.

Концерты Нетребко отменяли и в России. В 2022-м ее выступление отменил Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. За день до объявления об отмене певица сообщила, что «категорически осуждает» происходящее на Украине и не является «членом какой-либо политической партии» или союзником кого-либо из российских лидеров.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Анна Нетребко Швейцария Украина отмена концертов
Анна Нетребко фото

Анна Нетребко

оперная певица
18 сентября 1971 года
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