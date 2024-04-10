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Военная операция на Украине ,  
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Посольство исключило участие России в швейцарской конференции по Украине

Посольство: России не будет на конференции в Швейцарии даже после приглашения
Сюжет
Военная операция на Украине
Швейцария проведет мирный саммит по Украине высокого уровня 15–16 июня в Бюргенштоке. Берн выслал России приглашение на конференцию
Посольство России в Швейцарии, Берн
Посольство России в Швейцарии, Берн (Фото: Посольство России в Берне)

Российская делегация не поедет на швейцарский саммит по урегулированию ситуации на Украине, даже если Москва получит приглашение, заявило посольство России в Швейцарии.

«Швейцарские власти не направляли России приглашения на конференцию в Бюргенштоке. В то же время наша позиция хороша известна. <...> Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет», — говорится в сообщении дипведомства.

В посольстве отметили, что встреча в Бюргенштоке без участия России «будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату».

Власти Швейцарии «в очередной раз продемонстрировали, что готовы учитывать лишь украинскую позицию», заявили в дипведомстве. Берн выслал России приглашение на мирную конференцию, а глава МИД страны Иньяцио Кассис исключил проведение мирного процесса по Украине без России.

Швейцария пригласила Россию на мирную конференцию по Украине
Политика
Бюргеншток,&nbsp;Швейцария

Вечером 10 апреля МИД Швейцарии объявил даты проведения мирной конференции по Украине на высоком уровне — она пройдет 15–16 июня. Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, Швейцария провела переговоры со странами — членами G7, Китаем, Индией, Бразилией и другими странами Глобального Юга, пригласив их представителей на саммит.

В Берне заявили, что основная цель встречи — «формирование общего понимания» по поводу того, как достичь на Украине справедливого и долгосрочного мира на основе международного права.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году представил свою «формулу мира», которая состоит из десяти пунктов и содержит требование, в частности, о выводе российских войск на границы 1991 года. Российский лидер Владимир Путин исключил переговоры на этой основе, заявив, что все стороны переговоров, будь то Киев, страны Европы или США, должны учитывать условия «на земле», то есть присоединение к России четырех новых регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в 2022-м и Крыма в 2014-м.

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Мир Ландау
Швейцария Украина Россия мирные переговоры саммит посольство
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