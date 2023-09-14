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Киев осудил Берлинскую оперу из-за возобновления работы с Нетребко

МИД Украины осудил возобновление Берлинской оперой работы с Нетребко
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Военная операция на Украине

Решение Берлинской оперы возобновить работу с российской оперной певицей Анной Нетребко является «нормализацией» и «толерантностью» к действиям России, следует из заявления МИД Украины, опубликованного в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что посольство Украины в Германии отслеживает ситуацию с момента первых объявлений о том, что Берлинская опера возобновит сотрудничество с Нетребко. «К сожалению, наши аргументы не нашли адекватного ответа от Германской государственной оперы», — заявили в украинском МИДе, отметив, что его позицию поддержал Сенат Берлина и немецкие чиновники.

1 сентября Берлинская опера сообщила о возобновлении сотрудничества с Нетребко. Первое появление певицы в этом сезоне запланировано на 15 сентября в «Макбете» Джузеппе Верди в Государственной опере на Унтер-ден-Линден.

В опере объяснили, что «важно действовать дифференцированно и проводить различие между периодом до и после» начала боевых действий на Украине. С момента начала конфликта Нетребко не выступала в России. Кроме того, в конце марта 2022 года певица «заняла четкую позицию и дистанцировалась», заявив, что «категорически осуждает» происходящее на Украине, а также не является «членом какой-либо политической партии» или союзником какого-либо из российских лидеров, отметили в опере.

Нетребко с января 2023 года находится под украинскими санкциями. После начала российской военной операции на Украине она заявила, что неприемлемо заставлять артистов высказывать публично политические взгляды и осуждать свою родину. Она также добавила, что «прежде всего против войны» и хочет, чтобы «люди могли жить в мире».

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Теги
МИД Украины Берлин опера Германия Анна Нетребко
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