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Военная операция на Украине ,  
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Берн заявил о «диалоговом танце» с Москвой по вопросу мирного саммита

Кассис: Швейцария решит, приглашать ли Россию и Белоруссию на саммит по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин накануне назвал конференцию в Швейцарии паноптикумом. Он обсуждал будущий саммит с Лукашенко. Берн счел это хорошим знаком и пообещал подумать, звать ли Москву и Минск. Россия заявляла, что не будет участвовать в нем
Иньяцио Кассис
Иньяцио Кассис (Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press)

Швейцария изучит заявления властей России и Белоруссии о мирной конференции по Украине, которая запланирована на 15–16 июня, и примет решение, будут ли эти страны приглашены на мероприятие. Об этом сообщил глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис, отвечая на вопросы журналистов, передает «РИА Новости».

Кассис сообщил, что знает о прошедшей 11 апреля встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, где речь в том числе шла о предстоящем саммите. «Я считаю, что это хорошо, он [Путин] впервые обсудил эту конференцию после моей встречи с его министром иностранных дел Сергеем Лавровым в январе и после того, как мы несколько раз общались с российским послом в Швейцарии», — сказал министр.

Путин сравнил с паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии
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Владимир Путин

По словам Кассиса, Швейцария находится «в диалоговом танце [с Россией], который не очень линейный». Он отметил, что ранее на этой неделе российский посол «уже дал ответ, прежде чем получил приглашение», и «то же самое более или менее произошло и с господином Лавровым в январе».

10 апреля издание NZZ сообщило, что швейцарское правительство выслало России приглашение на конференцию. В тот же день в российском диппредставительстве заявили, что российская делегация его не получала, но в любом случае не поедет на встречу.  Российские власти ранее уже говорили, что не намерены участвовать в конференции, так как там будет обсуждаться «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского. Ее положения, в том числе вывод российских войск на границы 1991 года, в Москве считают неприемлемыми. Путин указывал, что Россия готова к диалогу с учетом своих интересов.

Накануне Путин на встрече с Лукашенко сказал, что западные страны не зовут Россию на конференцию и «считают, что нам там делать нечего», но в то же время «говорят, что и без нас ничего решить невозможно». «Поскольку мы туда не едем (это уже вообще паноптикум какой-то), говорят, что мы отказываемся от переговоров», — отмечал президент.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Швейцария Белоруссия Украина Военная операция на Украине
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