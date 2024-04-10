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Военная операция на Украине ,  
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Швейцария пригласила Россию на мирную конференцию по Украине

Швейцария пригласила Россию на мирную конференцию по Украине в июне
Сюжет
Военная операция на Украине
Бюргеншток,&nbsp;Швейцария
Бюргеншток, Швейцария (Фото: Urs Flueeler / EPA / ТАСС)

Швейцария отправила России приглашение на мирную конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Об этом сообщает NZZ со ссылкой на заявление швейцарского правительства.

Россия пока не ответила на приглашение. NZZ отмечает, что одной из целей конференции заявлена разработка «дорожной карты для участия России в мирном процессе».

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в мероприятии могут принять участие представители 80-100 стран. По данным NZZ, на мероприятие должен приехать президент США Джо Байден. Однако его визит еще не подтвержден, сказала пресс-секретарь американского посольства в Берне.

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Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее заявил, что Россия не примет приглашение на мероприятие в случае его получения. Он объяснил, что идея мирного саммита неприемлема для Москвы, так как «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», которая не учитывает интересы российской стороны.

«Формула мира», которую Зеленский представил на саммите G20 осенью 2022 года, состоит из десяти пунктов, среди них — вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. Россия исключала переговоры на основе этой формулы. Москва для урегулирования кризиса требует признания за ней «новых территориальных реалий»

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