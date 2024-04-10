Швейцария анонсировала мирную конференцию по Украине в июне

Швейцария заявила, что добилась достаточной международной поддержки для проведения саммита по урегулированию на Украине. Россия принимать участие во встрече не планирует

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Швейцария объявила даты проведения мирной конференции по Украине. Она пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение правительства.

«Швейцария провела переговоры со странами-членами G7, Евросоюзом и представителями Глобального Юга, такими как Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия, Эфиопия и Саудовская Аравия. В настоящее время существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для запуска мирного процесса», — говорится в сообщении.

Как отметили в Берне, целью встречи будет «формирование общего понимания» по поводу того, как достичь на Украине справедливого и долгосрочного мира на основе международного права. Агентство отмечает, что пока неизвестно, будут ли в ней участвовать лидеры государств или представители более низкого уровня. Швейцарское издание NZZ отмечает, что Россию пригласили на встречу. Целью конференции является, помимо прочего, разработать «дорожную карту участия России в мирном процессе».

О готовности организовать мирную конференцию по Украине Швейцария объявила в середине января, изначально планировалось провести ее до лета. Россия, как указывали в МИДе, в конференции участие не примет, даже если ее пригласят. Это связано с тем, что на ней будет обсуждаться «ультимативная» формула мира президента Владимира Зеленского, говорила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Зеленский представил свою «формулу мира» осенью 2022 года на саммите G20. Она состоит из десяти пунктов и содержит требование о выводе российских войск на границы 1991 года. Москва исключает переговоры на этой основе, призывая Киев учитывать «реалии на земле».