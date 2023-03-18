Опера в Нью-Йорке выплатит Нетребко $200 тыс. за отмену концертов

Третейский судья постановил, что за 13 отмененных концертов Нетребко должна получить от Метрополитен-оперы $200 тыс. Выступления не состоялись из-за несогласия певицы отказаться от «публичной поддержки» Путина

Анна Нетребко (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Третейский судья обязал нью-йоркскую Метрополитен-оперу выплатить российской оперной певице Анне Нетребко $200 тыс. за отмененные в прошлом году выступления на фоне ситуации на Украине, сообщает The New York Times (NYT).

Согласно решению, вынесенному в прошлом месяце, опера должна выплатить Нетребко компенсации за 13 несостоявшихся выступлений, так как контракт подразумевает оплату, даже если исполнитель не принимал участия в концерте.

Однако судья отказал певице в выплате $400 тыс. гонораров за ангажементы, которые обсуждались, но не были согласованы. Нетребко также получила штраф в размере $30 тыс. за «крайне неуместные» заявления после начала спецоперации на Украине. Газета указывает, что певица, в частности, называла западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».

Метрополитен-опера в марте прошлого года сообщила, что Нетребко решила не участвовать в нескольких предстоящих выступлениях, поскольку не выполнила условие оперы об отказе «от своей публичной поддержки [президента] Владимира Путина в период боевых действий на Украине». Певицу заменили другие исполнительницы, например, в «Турандоте» Джакомо Пуччини вместо нее выступила украинка Людмила Монастырская.

Третейский судья заявил, что Нетребко имела право быть «сторонницей Путина» и это «не является моральной порочностью или само по себе недостойным проступком».

В конце марта 2022-го сама Нетребко заявила, что «категорически осуждает» происходящее на Украине, не является «членом какой-либо политической партии» или союзником кого-либо из российских лидеров. Она отметила, что ее прошлые заявления или действия могли быть неверно истолкованы.

Сейчас певица выступает в разных странах, в том числе и тех, которые Россия считает «недружественными». Из ее постов в Instagram (соцсетью владеет признанная экстремистской и запрещенная в России Meta) следует, что в последние дни она выступала в Японии. На 19 марта запланирован концерт в Италии.