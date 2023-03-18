Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Опера в Нью-Йорке выплатит Нетребко $200 тыс. за отмену концертов Общество, 06:59
«Россвифт» сменит название на «Росфинком» и расширит деятельность Финансы, 06:46
В США обвинили Трампа в сокрытии подарков от иностранных властей Политика, 06:14
В Швейцарии допустили слияние крупнейших банков Credit Suisse и UBS Бизнес, 06:10
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ в 30 км от границы России Политика, 05:28
Сын Байдена подал иск против владельца ремонта ноутбуков из-за утечки Политика, 05:27
Посольство сочло позицию США по ордеру на арест Путина «шизофренией» Политика, 05:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Москалькова предложила изменить правила приобретения гражданства детьми Общество, 04:55
В РУДН сменили проректора после скандала с украинскими флагами в вузе Общество, 03:44
Трамп объявил о возвращении на Facebook Технологии и медиа, 03:41
Власти Таиланда заявили о планах оставить 45-дневный безвиз для россиян Общество, 03:10
Байден назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина обоснованным Политика, 02:59
В Париже сожгли плакат с Макроном на протестах против пенсионной реформы Политика, 02:26
В ООН заявили о «значительном прогрессе» по решению проблем с удобрениями Политика, 02:03
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Опера в Нью-Йорке выплатит Нетребко $200 тыс. за отмену концертов

NYT: Метрополитен-опера по решению суда выплатит Нетребко $200 тыс. за отмену концертов
Третейский судья постановил, что за 13 отмененных концертов Нетребко должна получить от Метрополитен-оперы $200 тыс. Выступления не состоялись из-за несогласия певицы отказаться от «публичной поддержки» Путина
Анна Нетребко
Анна Нетребко (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Третейский судья обязал нью-йоркскую Метрополитен-оперу выплатить российской оперной певице Анне Нетребко $200 тыс. за отмененные в прошлом году выступления на фоне ситуации на Украине, сообщает The New York Times (NYT).

Согласно решению, вынесенному в прошлом месяце, опера должна выплатить Нетребко компенсации за 13 несостоявшихся выступлений, так как контракт подразумевает оплату, даже если исполнитель не принимал участия в концерте.

Однако судья отказал певице в выплате $400 тыс. гонораров за ангажементы, которые обсуждались, но не были согласованы. Нетребко также получила штраф в размере $30 тыс. за «крайне неуместные» заявления после начала спецоперации на Украине. Газета указывает, что певица, в частности, называла западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».

Метрополитен-опера в марте прошлого года сообщила, что Нетребко решила не участвовать в нескольких предстоящих выступлениях, поскольку не выполнила условие оперы об отказе «от своей публичной поддержки [президента] Владимира Путина в период боевых действий на Украине». Певицу заменили другие исполнительницы, например, в «Турандоте» Джакомо Пуччини вместо нее выступила украинка Людмила Монастырская.

Третейский судья заявил, что Нетребко имела право быть «сторонницей Путина» и это «не является моральной порочностью или само по себе недостойным проступком».

В конце марта 2022-го сама Нетребко заявила, что «категорически осуждает» происходящее на Украине, не является «членом какой-либо политической партии» или союзником кого-либо из российских лидеров. Она отметила, что ее прошлые заявления или действия могли быть неверно истолкованы.

Читайте на РБК Pro
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
«Дело Лерчек»: как блогеру не оказаться в суде из-за налоговых нарушений
Просьбы сотрудников по зарплате: какие выполнять, а какие игнорировать
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ

Сейчас певица выступает в разных странах, в том числе и тех, которые Россия считает «недружественными». Из ее постов в Instagram (соцсетью владеет признанная экстремистской и запрещенная в России Meta) следует, что в последние дни она выступала в Японии. На 19 марта запланирован концерт в Италии.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Анна Нетребко Метрополитен-опера отмена концертов суд
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Баварская опера отказалась от сотрудничества с Гергиевым и Нетребко
Политика
В Новосибирске отменили выступление Нетребко из-за ее заявления о мире
Общество
Нетребко заявила о «поисках мира» и анонсировала концерты в Европе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter