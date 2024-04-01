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Главного инженера шахты «Пионер» задержали после гибели 13 горняков

СК задержал главного инженера амурской шахты «Пионер», где погибли 13 горняков
Это уже четвертый фигурант уголовного дела, которое возбудили после обрушения породы в руднике 18 марта. 1 апреля были прекращены поиски 13 горняков, оказавшихся под завалами, в выработке обнаружили воду и горную массу
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

После обрушения породы на руднике золотодобывающего комбината «Пионер» в Амурской области и гибели там 13 горняков задержан главный инженер рудника, сообщает Следственный комитет.

«Задержан главный инженер рудника «Пионер», подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ)», — сказано в сообщении.

Статья предусматривает до семи лет лишения свободы в случае, если нарушение привело к гибели двух и более лиц.

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Обрушение на руднике произошло вечером 18 марта. Связи с оказавшимися там горняками не было. Спасатели приняли решение бурить скважины, чтобы добраться до попавших под завалы. 25 марта МЧС сообщило, что в результате бурения была обнаружена вода. Также в выработке обнаружили горную массу.

1 апреля в компании «Покровский рудник», которая разрабатывает месторождение, заявили о прекращении поисковой операции из-за угрозы повторных обвалов. Горняков объявили погибшими, их семьям пообещали компенсации.

По уголовному делу об обрушении были задержаны еще несколько человек: управляющий директор рудника Алексей Бирюков (он взят под стражу), заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области дальневосточного управления Ростехнадзора.

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Амурская область «Пионер» шахта Следственный комитет
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