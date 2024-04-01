Главного инженера шахты «Пионер» задержали после гибели 13 горняков

Это уже четвертый фигурант уголовного дела, которое возбудили после обрушения породы в руднике 18 марта. 1 апреля были прекращены поиски 13 горняков, оказавшихся под завалами, в выработке обнаружили воду и горную массу

Фото: СК РФ

После обрушения породы на руднике золотодобывающего комбината «Пионер» в Амурской области и гибели там 13 горняков задержан главный инженер рудника, сообщает Следственный комитет.

«Задержан главный инженер рудника «Пионер», подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ)», — сказано в сообщении.

Статья предусматривает до семи лет лишения свободы в случае, если нарушение привело к гибели двух и более лиц.

Обрушение на руднике произошло вечером 18 марта. Связи с оказавшимися там горняками не было. Спасатели приняли решение бурить скважины, чтобы добраться до попавших под завалы. 25 марта МЧС сообщило, что в результате бурения была обнаружена вода. Также в выработке обнаружили горную массу.

1 апреля в компании «Покровский рудник», которая разрабатывает месторождение, заявили о прекращении поисковой операции из-за угрозы повторных обвалов. Горняков объявили погибшими, их семьям пообещали компенсации.

По уголовному делу об обрушении были задержаны еще несколько человек: управляющий директор рудника Алексей Бирюков (он взят под стражу), заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области дальневосточного управления Ростехнадзора.