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Общество ,  
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К попавшим под завал горнякам в Амурской области пробурят скважину

Рудник &laquo;Пионер&raquo;
Рудник «Пионер» (Фото: OrlovAmur / Telegram)

К горнякам, застрявшим под завалами на золоторудном руднике «Пионер», начнут бурить скважину, об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем телеграм-канале.

«Приняли решение к ним бурить скважину по рекомендации специалистов из Кузбасса. Даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку и проложить линии связи», — говорится в сообщении.

В Новокузнецке готовят три мощных насоса для откачки воды, а на месте трудятся специалисты из Нерюнгри, Приморского и Хабаровского краев. Также на место прибыл спецборт Ил-76 МЧС России с дополнительной группировкой спасателей из Кузбасса.

Больше десятка шахтеров оказались под завалом на руднике «Пионер»
Общество
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В Амурской области 18 марта произошел обвал горных пород на руднике горно-гидрометаллургического комбината группы компаний Petropavlovsk. В области ввели режим ЧС на региональном уровне. По предварительной информации областной прокуратуры, под завалом находятся 15 горняков. СК завел дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК).

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Теги
рудник обвал МЧС Амурская область Petropavlovsk
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